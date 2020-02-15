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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Анжер
Ним - Анжер: обзор матча 15 февраля 2020
Ним
15.02.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 0
Завершен
Анжер
80'
М. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Анжер
ГОЛ! 1:0!
М. Коне
Пас отдал
С. Сарр
80'
76'
Красная карточка
К. Нинга
Желтая карточка
Ф. Мигель
17'
15'
Желтая карточка
К. Нинга
3'
Желтая карточка
А. Фульини
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
6
Сиди Сарр
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ним
16
Люка Диас
ВР
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
18
Лука Буаде
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
14
Мусса Коне
ЦФ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Бернардони
3
Мигель
18
Мартинес
4
Ландре
29
Пакье
6
Сарр
11
Фомба
8
Ферхат
12
Филиппото
45
Бенрау
26
Ру
3-1-1-2-2
16
Бутель
15
Мансе
29
Томас
8
Траоре
7
Сантамария
10
Фульини
9
Тиуб
28
Лаж
29
Нинга
13
Баокен
Остались в запасе
Ним
Анжер
20
Рено Рипар
ПВ
18
Лука Буаде
ПП
22
Софьян Алакуш
ПЗ
16
Люка Диас
ВР
23
Антони Бриансон
ЦЗ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
12
Даниэль Петкович
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
20
Рено Рипар
ПВ
18
Лука Буаде
ПП
22
Софьян Алакуш
ПЗ
16
Люка Диас
ВР
23
Антони Бриансон
ЦЗ
14
Мусса Коне
ЦФ
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
12
Даниэль Петкович
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Ним - Анжер
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
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