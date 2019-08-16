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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Анжер
Лион - Анжер: обзор матча 16 августа 2019
Лион
16.08.2019, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 2 тур
6 : 0
Завершен
Анжер
11'
У. Ауа
36'
М. Дембеле
42'
М. Депай
48'
М. Депай
65'
М. Дембеле
72'
Ж. Лукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Анжер
90'
+3
Желтая карточка
С. Баокен
ГОЛ! 6:0!
Ж. Лукас
Пас отдал
М. Депай
72'
70'
Желтая карточка
П. Капелле
ГОЛ! 5:0!
М. Дембеле
65'
Желтая карточка
Б. Траоре
61'
ГОЛ! 4:0!
М. Депай
Пас отдал
У. Ауа
48'
ГОЛ! 3:0!
М. Депай
Пас отдал
У. Ауа
42'
ГОЛ! 2:0!
М. Дембеле
36'
ГОЛ! 1:0!
У. Ауа
Пас отдал
Т. Мендес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Лопеш
2
Андерсен
64
Денайе
99
Коне
15
Дюбуа
23
Мендес
29
Тусар
10
Ауа
11
Траоре
10
Депай
9
Дембеле
4-1-3-1-1
16
Бутель
15
Мансе
29
Томас
21
Айт Нури
4
Павлович
7
Сантамария
6
Мангани
17
Пажо
15
Капелле
28
Лаж
7
Алиуи
Остались в запасе
Лион
Анжер
8
Максанс Какере
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
75
Ибрахима Сиссе
ОП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Даниэль Петкович
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
8
Максанс Какере
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
Остались в запасе
75
Ибрахима Сиссе
ОП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Даниэль Петкович
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Лион - Анжер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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