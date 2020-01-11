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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Ницца
Анжер - Ницца: обзор матча 11 января 2020
Анжер
11.01.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
37'
С. Тиуб
45+4'
В. Сиприен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Ницца
87'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
49'
Желтая карточка
А. Клод-Морис
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Сиприен
ГОЛ! 1:0!
С. Тиуб
Пас отдал
Т. Мангани
37'
Желтая карточка
П. Капелле
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
15
Данило
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
9
Мизьян Маолида
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Реми Вальтер
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
4-1-3-1-1
16
Бутель
29
Томас
8
Траоре
21
Айт Нури
15
Мансе
7
Сантамария
15
Капелле
10
Фульини
6
Мангани
9
Тиуб
13
Баокен
3-1-2-1-2
44
Бенитес
34
Н'Соки
29
Эрейе
4
Данте
15
Данило
33
Лис-Мелу
25
Сиприен
20
Клод-Морис
9
Дольберг
37
Ганаго
Остались в запасе
Анжер
Ницца
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
9
Мизьян Маолида
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
16
Яннис Клементия
ВР
6
Реми Вальтер
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Остались в запасе
9
Мизьян Маолида
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
16
Яннис Клементия
ВР
6
Реми Вальтер
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Анжер - Ницца
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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