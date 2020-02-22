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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Монпелье
Анжер - Монпелье: обзор матча 22 февраля 2020
Анжер
22.02.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 0
Завершен
Монпелье
68'
С. Баокен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Монпелье
90'
+2
Желтая карточка
А. Ойонго
83'
Желтая карточка
А. Делор
Желтая карточка
П. Капелле
81'
ГОЛ! 1:0!
С. Баокен
Пас отдал
А. Фульини
68'
Желтая карточка
М. Павлович
64'
Желтая карточка
А. Бамба
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Монпелье
28
Херонимо Рульи
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
4-1-2-1-1
16
Бутель
15
Мансе
4
Павлович
29
Томас
25
Бамба
7
Сантамария
15
Капелле
10
Фульини
9
Тиуб
7
Алиуи
3-3-1-2
28
Рульи
10
Самбья
4
Хилтон
3
Конгре
2
Суке
6
Ле Таллек
8
Ойонго
10
Саванье
9
Лаборд
9
Делор
Остались в запасе
Анжер
Монпелье
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Даниэль Петкович
ВР
14
Антонен Бобишон
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
13
Жорис Шотар
ОП
16
Димитри Берто
ВР
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Даниэль Петкович
ВР
14
Антонен Бобишон
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорис Шотар
ОП
16
Димитри Берто
ВР
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Анжер - Монпелье
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
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