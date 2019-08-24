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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Метц
Анжер - Метц: обзор матча 24 августа 2019
Анжер
24.08.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
3 : 0
Завершен
Метц
4'
Ф. Эль-Мелали
43'
Б. Сантамария
67'
Р. Алиуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Метц
75'
Желтая карточка
Ф. Сентонс
ГОЛ! 3:0!
Р. Алиуи
Пас отдал
П. Капелле
67'
Желтая карточка
С. Баокен
53'
ГОЛ! 2:0!
Б. Сантамария
Пас отдал
П. Капелле
43'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Эль-Мелали
Пас отдал
Р. Айт Нури
4'
1'
Желтая карточка
С. Сунзу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Метц
16
Поль Делекруа
ВР
28
Мануэль Кабит
ЛЗ
80
Хабиб Майга
ОП
2
Мамаду Фофана
ОП
37
Фарид Булайя
ПВ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Бутель
21
Айт Нури
29
Томас
8
Траоре
25
Бамба
7
Сантамария
15
Капелле
6
Мангани
28
Лаж
28
Эль-Мелали
13
Баокен
4-1-2-1-2
90
Окиджа
18
Сентонс
21
Бойе
31
Сунзу
3
Делен
96
Н'Дорам
7
Ангбан
24
Коад
11
Нгетт
7
Ньян
13
Диалло
Остались в запасе
Анжер
Метц
15
Винсент Мансе
ПЗ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
28
Мануэль Кабит
ЛЗ
80
Хабиб Майга
ОП
2
Мамаду Фофана
ОП
37
Фарид Булайя
ПВ
16
Поль Делекруа
ВР
10
Марвин Гакпа
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
15
Винсент Мансе
ПЗ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
28
Мануэль Кабит
ЛЗ
80
Хабиб Майга
ОП
2
Мамаду Фофана
ОП
37
Фарид Булайя
ПВ
16
Поль Делекруа
ВР
10
Марвин Гакпа
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Бенуа Тавено
Статистика матча Анжер - Метц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
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