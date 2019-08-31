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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Дижон
Анжер - Дижон: обзор матча 31 августа 2019
Анжер
31.08.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 0
Завершен
Дижон
50'
Н. Музинга (АГ)
71'
Ф. Эль-Мелали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Дижон
86'
Желтая карточка
Н. Музинга
ГОЛ! 2:0!
Ф. Эль-Мелали
71'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Музинга
50'
43'
Желтая карточка
М. Бальде
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
17
Мама Бальде
ПВ
Главный тренер
Давид Линарес
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Дижон
1
Альфред Гомис
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Бутель
8
Траоре
29
Томас
21
Айт Нури
15
Мансе
7
Сантамария
15
Капелле
6
Мангани
28
Лаж
7
Алиуи
28
Эль-Мелали
3-2-3-2
31
Рунарссон
21
Агер
5
Экюэль-Манга
5
Кулибали
2
Альфонс
25
Музинга
14
Мари
22
Ндонг
20
Амалфитано
17
Бальде
7
Саммаритано
Остались в запасе
Анжер
Дижон
9
Сада Тиуб
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
26
Фуад Чафик
ПЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
1
Альфред Гомис
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
9
Сада Тиуб
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
1
Альфред Гомис
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Анжер - Дижон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
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