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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Анжер
Реймс - Анжер: обзор матча 09 ноября 2019
Реймс
09.11.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 0
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Анжер
70'
Вторая желтая
А. Фульини
49'
Желтая карточка
Б. Сантамария
23'
Желтая карточка
А. Фульини
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
15
Алексис Ромао
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Реми Уден
ПВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
8
Морету Кассама
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
23
Тимоти Нкада
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
4-1-3-1
1
Райкович
11
Камара
21
Дисаси
5
Абдельхамид
25
Фоке
15
Ромао
7
Кутеса
20
Кафаро
10
Уден
22
Донис
4-1-2-2-1
16
Бутель
15
Мансе
8
Траоре
29
Томас
21
Айт Нури
7
Сантамария
6
Мангани
10
Фульини
28
Лаж
9
Тиуб
7
Алиуи
Остались в запасе
Реймс
Анжер
8
Морету Кассама
ЦП
23
Тимоти Нкада
ЦФ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
16
Николя Леметр
ВР
26
Нолан Мбемба
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
9
Вилфрид Канга
ЦФ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
12
Даниэль Петкович
ВР
14
Антонен Бобишон
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
8
Морету Кассама
ЦП
23
Тимоти Нкада
ЦФ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
16
Николя Леметр
ВР
26
Нолан Мбемба
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
12
Даниэль Петкович
ВР
14
Антонен Бобишон
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Реймс - Анжер
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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