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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Анжер
Ренн - Анжер: обзор матча 07 декабря 2019
Ренн
07.12.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 1
Завершен
Анжер
24'
М. Ньянг
80'
М. Ньянг
90+2'
Р. Алиуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Анжер
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Р. Алиуи
Пас отдал
В. Пажо
ГОЛ! 2:0!
М. Ньянг
Пас отдал
Рафинья
80'
45'
+1
Желтая карточка
Р. Томас
Желтая карточка
Х. Траоре
44'
Желтая карточка
Д. Да Силва
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Ньянг
Пас отдал
Рафинья
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
11
Рафинья
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
4-2-1-3
16
Менди
27
Мауасса
3
Да Силва
21
Морель
14
Траоре
27
Бурижо
17
Леа Силики
20
дель Кастильо
99
Ньянг
23
Эну
11
Рафинья
3-1-3-1-2
16
Бутель
15
Мансе
29
Томас
8
Траоре
7
Сантамария
6
Мангани
10
Фульини
15
Капелле
28
Лаж
7
Алиуи
12
Пелленар
Остались в запасе
Ренн
Анжер
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Ренн - Анжер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
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