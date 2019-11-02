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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Страсбур
Анжер - Страсбур: обзор матча 02 ноября 2019
Анжер
02.11.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 0
Завершен
Страсбур
26'
С. Баокен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Страсбур
Желтая карточка
Р. Айт Нури
89'
76'
Желтая карточка
К. Зохи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Баокен
26'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Бутель
29
Томас
21
Айт Нури
8
Траоре
15
Мансе
7
Сантамария
10
Фульини
6
Мангани
28
Лаж
13
Баокен
29
Нинга
3-3-1-2
26
Селс
23
Митрович
4
Джику
19
Каси
27
Беллегард
14
Ленар
24
Фофана
28
Томассон
35
Мотиба
19
Ажорк
Остались в запасе
Анжер
Страсбур
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Сада Тиуб
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Сада Тиуб
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Остались в запасе
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Анжер - Страсбур
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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