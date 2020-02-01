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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Реймс
Анжер - Реймс: обзор матча 01 февраля 2020
Анжер
01.02.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 4
Завершен
Реймс
7'
Р. Алиуи
38'
Э. Билал Туре (П)
62'
Ю. Абдельхамид
74'
Б. Сантамария (АГ)
75'
Б. Диа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Реймс
75'
ГОЛ! 1:4!
Б. Диа
Пас отдал
Х. Шавалерен
74'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Б. Сантамария
62'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Абдельхамид
Пас отдал
М. Кассама
51'
Желтая карточка
Э. Билал Туре
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Билал Туре
Желтая карточка
П. Капелле
36'
27'
Желтая карточка
М. Кассама
ГОЛ! 1:0!
Р. Алиуи
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
23
Тимоти Нкада
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
3-1-3-2-1
16
Бутель
8
Траоре
29
Томас
15
Мансе
7
Сантамария
15
Капелле
10
Фульини
6
Мангани
9
Тиуб
28
Лаж
7
Алиуи
4-1-2-2-1
1
Райкович
25
Фоке
5
Абдельхамид
21
Дисаси
33
Конан
7
Шавалерен
8
Кассама
15
Ромао
11
Мбюкю
7
Думбия
19
Туре
Остались в запасе
Анжер
Реймс
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
11
Ассан Камара
ЛЗ
23
Тимоти Нкада
ЦФ
16
Николя Леметр
ВР
5
Тристан Дингом
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Остались в запасе
11
Ассан Камара
ЛЗ
23
Тимоти Нкада
ЦФ
16
Николя Леметр
ВР
5
Тристан Дингом
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Анжер - Реймс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
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