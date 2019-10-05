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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Анжер
ПСЖ - Анжер: обзор матча 05 октября 2019
ПСЖ
05.10.2019, суббота, 18:30
Франция. Лига 1, 9 тур
4 : 0
Завершен
Анжер
13'
П. Сарабия
37'
М. Икарди
59'
И. Гуйе
90'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Анжер
ГОЛ! 4:0!
Неймар
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
90'
Желтая карточка
Л. Паредес
86'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
П. Сарабия
83'
Желтая карточка
Неймар
82'
78'
Замена
В. Канга
️️️️
Р. Алиуи
Замена
А. Диалло
️️️️
Х. Бернат
78'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
М. Икарди
72'
ГОЛ! 3:0!
И. Гуйе
Пас отдал
П. Сарабия
59'
55'
Замена
Т. Мангани
️️️️
А. Бобишон
53'
Желтая карточка
М. Лаж
46'
Замена
С. Тиуб
️️️️
Р. Айт Нури
ГОЛ! 2:0!
М. Икарди
Пас отдал
П. Сарабия
37'
Желтая карточка
П. Сарабия
23'
ГОЛ! 1:0!
П. Сарабия
Пас отдал
А. Эррера
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Навас
24
Бернат
3
Кимпембе
3
Силва
5
Гуйе
5
Паредес
21
Эррера
6
Верратти
10
Неймар
7
Сарабия
9
Икарди
4-1-2-1-2
16
Бутель
15
Мансе
21
Айт Нури
8
Траоре
29
Томас
7
Сантамария
14
Бобишон
15
Капелле
28
Лаж
29
Нинга
7
Алиуи
24
Бернат
22
Диалло
22
Диалло
24
Бернат
7
Сарабия
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Сарабия
9
Икарди
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Икарди
21
Айт Нури
9
Тиуб
9
Тиуб
21
Айт Нури
7
Алиуи
9
Канга
9
Канга
7
Алиуи
14
Бобишон
6
Мангани
6
Мангани
14
Бобишон
Остались в запасе
ПСЖ
Анжер
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча ПСЖ - Анжер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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