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Андрей Чурин
Статистика
Андрей Чурин - статистика
Завершил карьеру
2 августа 1995 (31)
#53 | Полузащитник
187 см | 72 кг
Россия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волга
18
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Cибирь
4 : 3
30.05.2015
Волга
1' - 62'
60'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Волга
1 : 2
24.05.2015
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Тосно
1 : 0
16.05.2015
Волга
1' - 40'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Волга
0 : 5
10.05.2015
Томь
1' - 68'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Сокол
1 : 0
03.05.2015
Волга
1' - 50'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Волга
2 : 1
25.04.2015
Химик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
19.04.2015
Волга
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Волга
2 : 1
12.04.2015
Луч
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Крылья Советов
1 : 0
05.04.2015
Волга
1' - 57'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волга
3 : 2
29.03.2015
Енисей
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сочи
0 : 1
22.03.2015
Волга
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Волга
0 : 1
18.03.2015
Оренбург
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
1 : 0
14.03.2015
Волга
1' - 79'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Сахалин
2 : 3
22.11.2014
Волга
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волга
0 : 0
18.11.2014
Балтика
1' - 81'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Анжи
2 : 0
14.11.2014
Волга
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волга
1 : 5
08.11.2014
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тюмень
2 : 1
02.11.2014
Волга
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Томь
1 : 1
19.10.2014
Волга
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Волга
2 : 1
11.10.2014
Сокол
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Химик
2 : 3
05.10.2014
Волга
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волга
6 : 0
29.09.2014
СКА-Хабаровск
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Волга
0 : 4
13.09.2014
Крылья Советов
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Енисей
1 : 0
07.09.2014
Волга
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Волга
0 : 0
24.08.2014
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Оренбург
5 : 0
17.08.2014
Волга
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Волга
0 : 2
10.08.2014
Волгарь
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волга
1 : 3
19.07.2014
Анжи
Был в запасе
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