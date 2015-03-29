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    Андрей Чурин - статистика

    #53 | Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Чурин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 августа 1995 (27 лет)
    Рост 187
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 18 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 1' -62' Сибирь (Новосибирск) 4:3 Волга (Нижний Новгород)
    60'
    24.05.2015 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 1:2 Тюмень (Тюмень)
    16.05.2015 1' -40' Тосно (Тосно) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    10.05.2015 1' -68' Волга (Нижний Новгород) 0:5 Томь (Томск)
    03.05.2015 1' -50' Сокол (Саратов) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    25.04.2015 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 2:1 Химик (Дзержинск)
    19.04.2015 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Волга (Нижний Новгород)
    12.04.2015 66' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:1 Луч (Владивосток)
    05.04.2015 1' -57' Крылья Советов (Самара) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    29.03.2015 1' -46' Волга (Нижний Новгород) 3:2 Енисей (Красноярск)
    22.03.2015 80' -90' Сочи (Сочи) 0:1 Волга (Нижний Новгород)
    18.03.2015 1' -46' Волга (Нижний Новгород) 0:1 Оренбург (Оренбург)
    14.03.2015 1' -79' Волгарь (Астрахань) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    22.11.2014 1' -46' Сахалин (Южно-Сахалинск) 2:3 Волга (Нижний Новгород)
    18.11.2014 1' -81' Волга (Нижний Новгород) 0:0 Балтика (Калининград)
    14.11.2014 66' -90' Анжи (Махачкала) 2:0 Волга (Нижний Новгород)
    08.11.2014 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 1:5 Шинник (Ярославль)
    02.11.2014 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 2:1 Волга (Нижний Новгород)
    19.10.2014 Был в запасе Томь (Томск) 1:1 Волга (Нижний Новгород)
    11.10.2014 90' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:1 Сокол (Саратов)
    05.10.2014 Был в запасе Химик (Дзержинск) 2:3 Волга (Нижний Новгород)
    29.09.2014 75' -90' Волга (Нижний Новгород) 6:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    13.09.2014 73' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:4 Крылья Советов (Самара)
    07.09.2014 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    24.08.2014 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 0:0 Сочи (Сочи)
    17.08.2014 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 5:0 Волга (Нижний Новгород)
    10.08.2014 83' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:2 Волгарь (Астрахань)
    19.07.2014 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 1:3 Анжи (Махачкала)
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