|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|18
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|1' -62'
|Сибирь (Новосибирск)
|4:3
|Волга (Нижний Новгород)
|60'
|24.05.2015
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|1:2
|Тюмень (Тюмень)
|16.05.2015
|1' -40'
|Тосно (Тосно)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|10.05.2015
|1' -68'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:5
|Томь (Томск)
|03.05.2015
|1' -50'
|Сокол (Саратов)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|25.04.2015
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|19.04.2015
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Волга (Нижний Новгород)
|12.04.2015
|66' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|05.04.2015
|1' -57'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|29.03.2015
|1' -46'
|Волга (Нижний Новгород)
|3:2
|Енисей (Красноярск)
|22.03.2015
|80' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Волга (Нижний Новгород)
|18.03.2015
|1' -46'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:1
|Оренбург (Оренбург)
|14.03.2015
|1' -79'
|Волгарь (Астрахань)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|22.11.2014
|1' -46'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:3
|Волга (Нижний Новгород)
|18.11.2014
|1' -81'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:0
|Балтика (Калининград)
|14.11.2014
|66' -90'
|Анжи (Махачкала)
|2:0
|Волга (Нижний Новгород)
|08.11.2014
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|1:5
|Шинник (Ярославль)
|02.11.2014
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|2:1
|Волга (Нижний Новгород)
|19.10.2014
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:1
|Волга (Нижний Новгород)
|11.10.2014
|90' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|Сокол (Саратов)
|05.10.2014
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|2:3
|Волга (Нижний Новгород)
|29.09.2014
|75' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|6:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|13.09.2014
|73' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:4
|Крылья Советов (Самара)
|07.09.2014
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|24.08.2014
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|17.08.2014
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|5:0
|Волга (Нижний Новгород)
|10.08.2014
|83' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:2
|Волгарь (Астрахань)
|19.07.2014
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|1:3
|Анжи (Махачкала)