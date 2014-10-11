Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Сокол
Волга - Сокол: обзор матча 11 октября 2014
Волга
11.10.2014, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
2 : 1
Завершен
Сокол
65'
Э. Суханов
90'
Леандро (П)
83'
Е. Павлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Сокол
Замена
А. Чурин
️️️️
И. Кухарчук
90'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Леандро
90'
Желтая карточка
Д. Кураев
89'
Замена
Н. Николаев
️️️️
А. Миносян
87'
83'
ГОЛ! 1:1!
Е. Павлов
79'
Замена
М. Козлов
️️️️
Д. Хубаев
Замена
Д. Кураев
️️️️
М. Уридия
78'
76'
Замена
Н. Сурков
️️️️
А. Коротаев
Желтая карточка
А. Миносян
75'
73'
Замена
Е. Павлов
️️️️
А. Васильев
ГОЛ! 1:0!
Э. Суханов
65'
Замена
Д. Маляка
️️️️
И. Петров
64'
33'
Желтая карточка
С. Белоусов
24'
Желтая карточка
К. Суслов
21'
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Рябокобыленко
Желтая карточка
И. Джалилов
19'
Желтая карточка
Э. Суханов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
31
Леандро
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Сокол
31
Сергей Барсуков
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
96
Никита Николаев
ЦЗ
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
53
Андрей Чурин
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Сокол
91
Алексей Скорняков
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
18
Евгений Павлов
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Нигматуллин
6
Полянин
77
Прошин
66
Жестоков
3
Джалилов
18
Суханов
7
Миносян
10
Петров
31
Леандро
44
Кухарчук
25
Уридия
4-1-2-1-2
31
Барсуков
27
Молодцов
91
Суслов
29
Горбатюк
13
Семякин
5
Рябокобыленко
2
Хубаев
7
Белоусов
88
Маркелов
11
Дегтярев
24
Коротаев
7
Миносян
96
Николаев
96
Николаев
7
Миносян
44
Кухарчук
53
Чурин
53
Чурин
44
Кухарчук
25
Уридия
4
Кураев
4
Кураев
25
Уридия
10
Петров
15
Маляка
15
Маляка
10
Петров
24
Коротаев
3
Сурков
3
Сурков
24
Коротаев
5
Рябокобыленко
8
Васильев
8
Васильев
5
Рябокобыленко
2
Хубаев
10
Козлов
10
Козлов
2
Хубаев
Васильев
18
Павлов
18
Павлов
Васильев
Остались в запасе
Волга
Сокол
27
Михаил Комаров
ВР
91
Алексей Скорняков
ВР
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
Остались в запасе
91
Алексей Скорняков
ВР
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Волга - Сокол
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Волга
Сокол
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
Вчера, 15:45
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
Вчера, 15:45
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+