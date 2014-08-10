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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Волгарь
Волга - Волгарь: обзор матча 10 августа 2014
Волга
10.08.2014, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 2
Завершен
Волгарь
24'
А. Жиров
78'
Б. Петрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Волгарь
85'
Желтая карточка
С. Терехов
Замена
А. Чурин
️️️️
И. Кухарчук
83'
80'
Замена
О. Алейник
️️️️
Х. Байрамян
78'
ГОЛ! 0:2!
Б. Петрович
74'
Замена
А. Алхазов
️️️️
Р. Болов
73'
Замена
А. Кренделев
️️️️
И. Лукьяновс
Желтая карточка
Л. Шелтон
70'
Замена
А. Миносян
️️️️
Р. Концедалов
70'
Замена
Л. Шелтон
️️️️
Д. Маляка
59'
58'
Замена
А. Коломийченко
️️️️
Р. Газзаев
Замена
М. Уридия
️️️️
А. Саркисов
41'
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Жиров
Желтая карточка
Д. Полянин
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
31
Леандро
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
2
Аслан Догузов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
78
Лутон Шелтон
ЛВ
53
Андрей Чурин
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
15
Алексей Коломийченко
ЛП
33
Александр Кренделев
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
3-4-1-2
27
Комаров
24
Польчак
66
Жестоков
6
Полянин
11
Концедалов
15
Маляка
9
Шуленин
31
Леандро
44
Кухарчук
32
Козлов
11
Саркисов
4-4-1-1
71
Бучнев
2
Догузов
71
Денисов
2
Жиров
32
Терехов
10
Газзаев
11
Петрович
10
Лукьяновс
10
Букия
19
Байрамян
88
Болов
11
Саркисов
25
Уридия
25
Уридия
11
Саркисов
44
Кухарчук
53
Чурин
53
Чурин
44
Кухарчук
11
Концедалов
7
Миносян
7
Миносян
11
Концедалов
15
Маляка
78
Шелтон
78
Шелтон
15
Маляка
19
Байрамян
34
Алейник
34
Алейник
19
Байрамян
10
Газзаев
15
Коломийченко
15
Коломийченко
10
Газзаев
10
Лукьяновс
33
Кренделев
33
Кренделев
10
Лукьяновс
88
Болов
13
Алхазов
13
Алхазов
88
Болов
Остались в запасе
Волга
Волгарь
25
Артур Нигматуллин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
Остались в запасе
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Статистика матча Волга - Волгарь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Локомотив
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