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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Анжи
Волга - Анжи: обзор матча 19 июля 2014
Волга
19.07.2014, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 3
Завершен
Анжи
82'
И. Кухарчук
56'
Ш. Асильдаров
70'
А. Гаджибеков
81'
С. Сердеров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Анжи
90'
+1
Замена
В. Кичин
️️️️
В. Чуперка
Замена
Д. Кураев
️️️️
И. Джалилов
88'
84'
Замена
Эвертон
️️️️
Р. Тагирбеков
ГОЛ! 1:3!
И. Кухарчук
82'
81'
ГОЛ! 0:3!
С. Сердеров
Замена
П. Польчак
️️️️
Д. Маляка
76'
70'
ГОЛ! 0:2!
А. Гаджибеков
68'
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
И. Максимов
Замена
И. Петров
️️️️
А. Миносян
65'
60'
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Мутари
Замена
И. Кухарчук
️️️️
М. Уридия
57'
56'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Асильдаров
Желтая карточка
А. Миносян
53'
51'
Желтая карточка
Р. Тагирбеков
23'
Желтая карточка
Ш. Асильдаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
53
Андрей Чурин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
4-3-3
27
Комаров
3
Джалилов
66
Жестоков
77
Прошин
6
Полянин
7
Миносян
9
Шуленин
15
Маляка
11
Саркисов
32
Козлов
25
Уридия
4-4-1-1
41
Кержаков
7
Агаларов
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
2
Аравин
20
Мутари
8
Чиркин
78
Максимов
92
Чуперка
95
Митришев
9
Асильдаров
3
Джалилов
4
Кураев
4
Кураев
3
Джалилов
15
Маляка
24
Польчак
24
Польчак
15
Маляка
7
Миносян
10
Петров
10
Петров
7
Миносян
25
Уридия
44
Кухарчук
44
Кухарчук
25
Уридия
92
Чуперка
2
Кичин
2
Кичин
92
Чуперка
13
Тагирбеков
4
Эвертон
4
Эвертон
13
Тагирбеков
78
Максимов
17
Мухаммад
17
Мухаммад
78
Максимов
20
Мутари
28
Сердеров
28
Сердеров
20
Мутари
Остались в запасе
Волга
Анжи
53
Андрей Чурин
ЦП
25
Артур Нигматуллин
ВР
55
Александр Криворучко
ВР
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
53
Андрей Чурин
ЦП
25
Артур Нигматуллин
ВР
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Статистика матча Волга - Анжи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Локомотив
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