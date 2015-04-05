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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Волга
Крылья Советов - Волга: обзор матча 05 апреля 2015
Крылья Советов
05.04.2015, воскресенье, 15:30
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 0
Завершен
Волга
52'
С. Драгун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Волга
Замена
С. Корниленко
️️️️
А. Яхович
90'
Замена
И. Таранов
️️️️
Г. Габулов
90'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Д. Ткачук
85'
80'
Замена
Н. Юрков
️️️️
И. Джалилов
73'
Замена
И. Петров
️️️️
Д. Полянин
72'
Желтая карточка
А. Миносян
Замена
Надсон
️️️️
А. Чочиев
71'
69'
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Саркисов
61'
Желтая карточка
А. Саркисов
57'
Замена
А. Даниленко
️️️️
А. Чурин
ГОЛ! 1:0!
С. Драгун
52'
31'
Желтая карточка
А. Буйволов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
(К)
ОП
20
Алексей Померко
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
(К)
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
53
Андрей Чурин
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
83
Никита Юрков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
3-2-2-2-1
14
Конюхов
33
Ятченко
25
Концедалов
90
Бурлак
15
Цаллагов
20
Померко
21
Драгун
8
Габулов
31
Ткачук
11
Чочиев
18
Яхович
3-3-2-1-1
25
Нигматуллин
66
Жестоков
77
Прошин
25
Буйволов
3
Джалилов
18
Суханов
6
Полянин
53
Чурин
7
Миносян
44
Кухарчук
11
Саркисов
8
Габулов
0
Таранов
0
Таранов
8
Габулов
11
Чочиев
30
Надсон
30
Надсон
11
Чочиев
31
Ткачук
23
Горбатенко
23
Горбатенко
31
Ткачук
18
Яхович
12
Корниленко
12
Корниленко
18
Яхович
11
Саркисов
77
Костюков
77
Костюков
11
Саркисов
3
Джалилов
83
Юрков
83
Юрков
3
Джалилов
6
Полянин
10
Петров
10
Петров
6
Полянин
53
Чурин
39
Даниленко
39
Даниленко
53
Чурин
Остались в запасе
Крылья Советов
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
25
Мераби Уридия
ЦФ
27
Михаил Комаров
ВР
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
25
Мераби Уридия
ЦФ
27
Михаил Комаров
ВР
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Крылья Советов - Волга
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Металлург
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