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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Волга
Оренбург - Волга: обзор матча 17 августа 2014
Оренбург
17.08.2014, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
5 : 0
Завершен
Волга
5'
А. Кобялко
10'
А. Кобялко
24'
А. Друзин
36'
С. Бреев
66'
А. Ойеволе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Волга
Замена
М. Яковлев
️️️️
В. Афонин
81'
77'
Замена
М. Уридия
️️️️
М. Ковальчик
Замена
М. Барсов
️️️️
И. Коронов
73'
ГОЛ! 5:0!
А. Ойеволе
66'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Кобялко
64'
Замена
М. Шогенов
️️️️
С. Бреев
59'
50'
Желтая карточка
А. Миносян
46'
Замена
А. Миносян
️️️️
И. Петров
46'
Замена
И. Джалилов
️️️️
Леандро
44'
Желтая карточка
Р. Концедалов
39'
Замена
Д. Маляка
️️️️
Д. Полянин
ГОЛ! 4:0!
С. Бреев
36'
ГОЛ! 3:0!
А. Друзин
24'
ГОЛ! 2:0!
А. Кобялко
10'
ГОЛ! 1:0!
А. Кобялко
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
31
Леандро
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
10
Владимир Парняков
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
53
Андрей Чурин
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
3-3-3-1
98
Абакумов
70
Кабутов
58
Ойеволе
15
Андреев
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
30
Друзин
23
Бреев
14
Коронов
22
Кобялко
4-4-1-1
27
Комаров
5
Ковальчик
24
Польчак
66
Жестоков
6
Полянин
31
Леандро
9
Шуленин
11
Концедалов
10
Петров
44
Кухарчук
32
Козлов
23
Бреев
8
Шогенов
8
Шогенов
23
Бреев
8
Афонин
9
Яковлев
9
Яковлев
8
Афонин
22
Кобялко
14
Аппаев
14
Аппаев
22
Кобялко
14
Коронов
14
Барсов
14
Барсов
14
Коронов
5
Ковальчик
25
Уридия
25
Уридия
5
Ковальчик
31
Леандро
3
Джалилов
3
Джалилов
31
Леандро
10
Петров
7
Миносян
7
Миносян
10
Петров
6
Полянин
15
Маляка
15
Маляка
6
Полянин
Остались в запасе
Оренбург
Волга
77
Артем Москвин
ВР
10
Владимир Парняков
ЦЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
53
Андрей Чурин
ЦП
25
Артур Нигматуллин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
Остались в запасе
77
Артем Москвин
ВР
10
Владимир Парняков
ЦЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Остались в запасе
53
Андрей Чурин
ЦП
25
Артур Нигматуллин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Оренбург - Волга
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Газовик
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