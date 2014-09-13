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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Крылья Советов
Волга - Крылья Советов: обзор матча 13 сентября 2014
Волга
13.09.2014, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
0 : 4
Завершен
Крылья Советов
9'
А. Яхович
40'
А. Чочиев
56'
Д. Ткачук
73'
А. Яхович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Крылья Советов
90'
Желтая карточка
А. Померко
85'
Замена
А. Делькин
️️️️
Д. Ткачук
81'
Замена
Ж. Симайс
️️️️
А. Яхович
76'
Замена
А. Померко
️️️️
И. Цаллагов
74'
Замена
С. Драгун
️️️️
С. Корниленко
Замена
А. Чурин
️️️️
Д. Маляка
73'
73'
ГОЛ! 0:4!
А. Яхович
Желтая карточка
М. Уридия
65'
Замена
М. Уридия
️️️️
И. Кухарчук
60'
56'
ГОЛ! 0:3!
Д. Ткачук
Замена
А. Саркисов
️️️️
И. Петров
46'
Замена
Э. Суханов
️️️️
А. Миносян
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
А. Чочиев
Желтая карточка
А. Миносян
31'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Яхович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
10
Илья Петров
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
31
Леандро
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
18
Эдуард Суханов
ОП
53
Андрей Чурин
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
4-4-1-1
27
Комаров
3
Джалилов
4
Кураев
77
Прошин
6
Полянин
7
Миносян
10
Петров
15
Маляка
31
Леандро
44
Кухарчук
32
Козлов
4-1-1-2-2
1
Вавилин
6
Телес
0
Таранов
25
Концедалов
33
Ятченко
15
Цаллагов
8
Габулов
11
Чочиев
31
Ткачук
18
Яхович
12
Корниленко
44
Кухарчук
25
Уридия
25
Уридия
44
Кухарчук
15
Маляка
53
Чурин
53
Чурин
15
Маляка
7
Миносян
18
Суханов
18
Суханов
7
Миносян
10
Петров
11
Саркисов
11
Саркисов
10
Петров
18
Яхович
12
Симайс
12
Симайс
18
Яхович
15
Цаллагов
20
Померко
20
Померко
15
Цаллагов
12
Корниленко
21
Драгун
21
Драгун
12
Корниленко
31
Ткачук
90
Делькин
90
Делькин
31
Ткачук
Остались в запасе
Волга
Крылья Советов
25
Артур Нигматуллин
ВР
82
Ян Муха
ВР
30
Надсон
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
30
Надсон
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Волга - Крылья Советов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
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