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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Химик
Волга - Химик: обзор матча 25 апреля 2015
Волга
25.04.2015, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
2 : 1
Завершен
Химик
89'
И. Кухарчук
90+1'
М. Жестоков
59'
Г. Джикия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Химик
Замена
А. Прошин
️️️️
И. Кухарчук
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Жестоков
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
И. Кухарчук
89'
88'
Замена
В. Ильин
️️️️
Д. Шилов
Желтая карточка
А. Саркисов
81'
Замена
Н. Николаев
️️️️
А. Козлов
79'
75'
Желтая карточка
А. Еркин
73'
Замена
А. Еркин
️️️️
С. Квасов
68'
Замена
А. Валикаев
️️️️
Е. Чернов
Замена
И. Петров
️️️️
Э. Суханов
67'
60'
Желтая карточка
Г. Джикия
59'
ГОЛ! 0:1!
Г. Джикия
Желтая карточка
И. Кухарчук
58'
54'
Замена
И. Столбовой
️️️️
М. Гащенков
Желтая карточка
М. Жестоков
47'
Желтая карточка
А. Козлов
31'
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Миносян
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
31
Леандро
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Химик
77
Олег Чуваев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
96
Никита Николаев
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
53
Андрей Чурин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
33
Александр Еркин
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Нигматуллин
6
Полянин
25
Буйволов
66
Жестоков
3
Джалилов
18
Суханов
7
Миносян
31
Леандро
44
Кухарчук
32
Козлов
11
Саркисов
3-3-3-1
77
Чуваев
23
Чернов
6
Шустиков
14
Джикия
9
Шилов
18
Карасев
4
Бабенков
17
Квасов
77
Гащенков
38
Зинович
19
Касьян
32
Козлов
96
Николаев
96
Николаев
32
Козлов
7
Миносян
77
Костюков
77
Костюков
7
Миносян
44
Кухарчук
77
Прошин
77
Прошин
44
Кухарчук
18
Суханов
10
Петров
10
Петров
18
Суханов
23
Чернов
5
Валикаев
5
Валикаев
23
Чернов
17
Квасов
33
Еркин
33
Еркин
17
Квасов
77
Гащенков
24
Столбовой
24
Столбовой
77
Гащенков
9
Шилов
98
Ильин
98
Ильин
9
Шилов
Остались в запасе
Волга
Химик
53
Андрей Чурин
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
27
Михаил Комаров
ВР
1
Даниил Гавиловский
ВР
Главный тренер
Салават Галеев
Остались в запасе
53
Андрей Чурин
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
27
Михаил Комаров
ВР
Остались в запасе
1
Даниил Гавиловский
ВР
Главный тренер
Салават Галеев
Статистика матча Волга - Химик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Локомотив
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