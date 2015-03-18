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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Оренбург
Волга - Оренбург: обзор матча 18 марта 2015
Волга
18.03.2015, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
45+1'
В. Полуяхтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Оренбург
90'
Желтая карточка
В. Парняков
Желтая карточка
Леандро
88'
85'
Замена
И. Климов
️️️️
А. Друзин
Замена
И. Джалилов
️️️️
Д. Полянин
74'
70'
Замена
И. Коронов
️️️️
Д. Кабутов
64'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Кобялко
59'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
С. Бреев
Замена
А. Козлов
️️️️
Э. Суханов
46'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
М. Костюков
46'
Замена
И. Петров
️️️️
А. Чурин
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
В. Полуяхтов
Желтая карточка
А. Буйволов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
53
Андрей Чурин
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
31
Леандро
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
6
Айзат Садыков
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
3-1-4-1-1
27
Комаров
25
Буйволов
77
Прошин
6
Полянин
18
Суханов
7
Миносян
53
Чурин
15
Маляка
31
Леандро
77
Костюков
11
Саркисов
3-3-3-1
98
Абакумов
2
Полуяхтов
10
Парняков
58
Ойеволе
70
Кабутов
8
Афонин
26
Васиев
8
Шогенов
30
Друзин
23
Бреев
22
Кобялко
6
Полянин
3
Джалилов
3
Джалилов
6
Полянин
53
Чурин
10
Петров
10
Петров
53
Чурин
77
Костюков
44
Кухарчук
44
Кухарчук
77
Костюков
18
Суханов
32
Козлов
32
Козлов
18
Суханов
30
Друзин
80
Климов
80
Климов
30
Друзин
23
Бреев
84
Воробьев
84
Воробьев
23
Бреев
70
Кабутов
14
Коронов
14
Коронов
70
Кабутов
22
Кобялко
14
Аппаев
14
Аппаев
22
Кобялко
Остались в запасе
Волга
Оренбург
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
39
Артем Даниленко
ЦФ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Волга - Оренбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Локомотив
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