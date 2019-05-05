Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Крэйг Конвэй - статистика

Завершил карьеру
2 мая 1985 (41)
#32 | Нападающий
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкберн
10
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Блэкберн
2 : 2
05.05.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Норвич Сити
2 : 1
27.04.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Блэкберн
2 : 0
22.04.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Блэкберн
2 : 0
09.04.2019
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Блэкберн
0 : 1
06.04.2019
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Астон Вилла
2 : 1
30.03.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Шеффилд Уэнсдэй
4 : 2
16.03.2019
Блэкберн
Был в запасе
72'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Блэкберн
3 : 0
12.03.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
45'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Блэкберн
0 : 1
09.03.2019
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ротерхэм
3 : 2
02.03.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
23.02.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Блэкберн
0 : 1
17.02.2019
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Рединг
2 : 1
13.02.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
0 : 1
09.02.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Брентфорд
5 : 2
02.02.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Блэкберн
3 : 0
26.01.2019
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Блэкберн
2 : 0
19.01.2019
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
0 : 2
12.01.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Блэкберн
2 : 1
01.01.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Блэкберн
2 : 2
15.12.2018
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Мидлсбро
1 : 1
08.12.2018
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Блэкберн
4 : 2
01.12.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Уиган Атлетик
3 : 1
28.11.2018
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
4 : 1
24.11.2018
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Блэкберн
1 : 1
10.11.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Блэкберн
1 : 0
03.11.2018
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
1 : 1
27.10.2018
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Суонси
3 : 1
23.10.2018
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Блэкберн
2 : 1
20.10.2018
Лидс
Был в запасе
70'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
0 : 1
06.10.2018
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Блэкберн
0 : 2
03.10.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Блэкберн
2 : 2
29.09.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Дерби Каунти
0 : 0
18.09.2018
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
1 : 1
15.09.2018
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
4 : 1
02.09.2018
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
1 : 0
25.08.2018
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Блэкберн
2 : 2
22.08.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Халл Сити
0 : 1
18.08.2018
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Блэкберн
0 : 0
11.08.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
04.08.2018
Блэкберн
83' - 90'
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+