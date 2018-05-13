Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Гришко - статистика

Завершил карьеру
2 декабря 1985 (40)
#4 | Защитник
181 см | 74 кг
Украина
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-Хабаровск
16
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Зенит
6 : 0
13.05.2018
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
05.05.2018
Краснодар
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Уфа
1 : 0
30.04.2018
СКА-Хабаровск
1' - 90'
15'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
22.04.2018
Динамо
1' - 90'
36'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
2 : 0
15.04.2018
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
СКА-Хабаровск
0 : 3
17.03.2018
Урал
1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Спартак
1 : 0
11.03.2018
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Анжи
4 : 0
03.12.2017
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
27.11.2017
Локомотив
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
2 : 4
18.11.2017
ЦСКА
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
05.11.2017
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
4 : 1
29.10.2017
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
2 : 2
21.10.2017
Уфа
86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
14.10.2017
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
30.09.2017
Ростов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Амкар-Пермь
3 : 0
25.09.2017
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
СКА-Хабаровск
2 : 2
17.09.2017
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
1 : 1
11.09.2017
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
27.08.2017
Спартак
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тосно
0 : 0
18.08.2017
СКА-Хабаровск
1' - 62'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
13.08.2017
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
08.08.2017
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Локомотив
1 : 0
05.08.2017
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
2 : 0
29.07.2017
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
1 : 0
24.07.2017
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
16.07.2017
Зенит
1' - 90'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
1
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
3
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+