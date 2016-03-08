Дин Мокси - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Дин
|Фамилия
|Мокси
|Команда
|Эксетер Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 1986 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|70
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Дин
|Фамилия
|Мокси
|Команда
|Эксетер Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 1986 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|33
|0
|4
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|30.04.2016
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|19.04.2016
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|16.04.2016
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|09.04.2016
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|4:1
|Болтон (Болтон)
|63'
|05.04.2016
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|3:1
|Болтон (Болтон)
|02.04.2016
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Рединг (Рединг)
|19.03.2016
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|6:0
|Болтон (Болтон)
|67'
|12.03.2016
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Престон (Престон)
|08.03.2016
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|05.03.2016
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|74'
|27.02.2016
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Бернли (Бернли)
|23.02.2016
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|68'
|20.02.2016
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|69'
|06.02.2016
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|02.02.2016
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:2
|Болтон (Болтон)
|23.01.2016
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|3:1
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|90'
|16.01.2016
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:0
|Болтон (Болтон)
|58'
|12.01.2016
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:2
|Болтон (Болтон)
|02.01.2016
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:2
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|28.12.2015
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|55'
|26.12.2015
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|4:0
|Болтон (Болтон)
|19.12.2015
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Фулхэм (Лондон)
|15.12.2015
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:2
|Болтон (Болтон)
|12.12.2015
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|05.12.2015
|1' -69'
|Болтон (Болтон)
|2:3
|Кардифф (Кардифф)
|03.10.2015
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|4:3
|Болтон (Болтон)
|26.09.2015
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|19.09.2015
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|4:1
|Болтон (Болтон)
|3'
|15.09.2015
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|54'
|12.09.2015
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|28.08.2015
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|8'
|22.08.2015
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|18.08.2015
|1' -80'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|15.08.2015
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|3:0
|Болтон (Болтон)
|08.08.2015
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Дерби Каунти (Дерби)