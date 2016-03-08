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    Дин Мокси - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Дин
    Фамилия Мокси
    Команда Эксетер Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 января 1986 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 70
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 33 0 4 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 1:0 Болтон (Болтон)
    30.04.2016 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    19.04.2016 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:0 Чарльтон (Чарльтон)
    16.04.2016 1' -90' Болтон (Болтон) 1:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    09.04.2016 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 4:1 Болтон (Болтон)
    63'
    05.04.2016 1' -90' Брентфорд (Лондон) 3:1 Болтон (Болтон)
    02.04.2016 1' -90' Болтон (Болтон) 0:1 Рединг (Рединг)
    19.03.2016 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 6:0 Болтон (Болтон)
    67'
    12.03.2016 1' -90' Болтон (Болтон) 1:2 Престон (Престон)
    08.03.2016 1' -90' Болтон (Болтон) 2:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    05.03.2016 1' -90' Лидс (Лидс) 2:1 Болтон (Болтон)
    74'
    27.02.2016 1' -90' Болтон (Болтон) 1:2 Бернли (Бернли)
    23.02.2016 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:0 Болтон (Болтон)
    68'
    20.02.2016 1' -90' Болтон (Болтон) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    69'
    06.02.2016 1' -90' Болтон (Болтон) 2:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    02.02.2016 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:2 Болтон (Болтон)
    23.01.2016 1' -90' Болтон (Болтон) 3:1 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
    90'
    16.01.2016 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:0 Болтон (Болтон)
    58'
    12.01.2016 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 3:2 Болтон (Болтон)
    02.01.2016 1' -90' Болтон (Болтон) 0:2 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    28.12.2015 1' -90' Болтон (Болтон) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    55'
    26.12.2015 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 4:0 Болтон (Болтон)
    19.12.2015 1' -90' Болтон (Болтон) 2:2 Фулхэм (Лондон)
    15.12.2015 1' -90' Чарльтон (Чарльтон) 2:2 Болтон (Болтон)
    12.12.2015 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:0 Болтон (Болтон)
    05.12.2015 1' -69' Болтон (Болтон) 2:3 Кардифф (Кардифф)
    03.10.2015 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 4:3 Болтон (Болтон)
    26.09.2015 1' -90' Болтон (Болтон) 2:2 Брайтон (Брайтон & Хов)
    19.09.2015 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 4:1 Болтон (Болтон)
    3'
    15.09.2015 1' -90' Болтон (Болтон) 0:0 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    54'
    12.09.2015 1' -90' Болтон (Болтон) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    28.08.2015 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Болтон (Болтон)
    8'
    22.08.2015 1' -90' Болтон (Болтон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    18.08.2015 1' -80' Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 1:0 Болтон (Болтон)
    15.08.2015 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 3:0 Болтон (Болтон)
    08.08.2015 1' -90' Болтон (Болтон) 0:0 Дерби Каунти (Дерби)
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