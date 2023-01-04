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    Йохан Мартенссон - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Йохан
    Фамилия Мартенссон
    Команда Панетоликос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 февраля 1989 (34 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 1' - 90' Панатинаикос 2:0 Панетоликос Греция. Суперлига, 25 тур
    26.02.2023 1' - 90' Левадиакос 0:0 Панетоликос Греция. Суперлига, 24 тур
    19.02.2023 1' - 90' Панетоликос 1:0 Ионикос Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 69' - 90' Олимпиакос 6:1 Панетоликос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панетоликос 22 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 1' -90' Панатинаикос (Афины) 2:0 Панетоликос (Агринио)
    26.02.2023 1' -90' Левадиакос (Левадия) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    19.02.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:0 Ионикос (Никея)
    13.02.2023 69' -90' Олимпиакос (Пирей) 6:1 Панетоликос (Агринио)
    05.02.2023 46' -90' Панетоликос (Агринио) 0:0 Астерас (Триполис)
    59'
    28.01.2023 1' -90' Волос (Волос) 2:3 Панетоликос (Агринио)
    20.01.2023 46' -90' Панетоликос (Агринио) 1:1 ПАС (Яннина)
    15.01.2023 1' -90' АЕК (Афины) 4:1 Панетоликос (Агринио)
    09.01.2023 78' -90' Панетоликос (Агринио) 0:4 ОФИ (Ираклион)
    04.01.2023 68' -90' Панетоликос (Агринио) 2:0 Атромитос (Перистери)
    29.12.2022 1' -69' Арис (Салоники) 1:0 Панетоликос (Агринио)
    68'
    22.12.2022 1' -65' Панетоликос (Агринио) 0:2 ПАОК (Салоники)
    13.11.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:3 Панетоликос (Агринио)
    09.11.2022 76' -90' Панетоликос (Агринио) 0:1 Панатинаикос (Афины)
    06.11.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:0 Левадиакос (Левадия)
    29.10.2022 1' -75' Ионикос (Никея) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    16.10.2022 1' -90' Астерас (Триполис) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    08.10.2022 1' -83' Панетоликос (Агринио) 2:3 Волос (Волос)
    03.10.2022 59' -90' ПАС (Яннина) 1:4 Панетоликос (Агринио)
    17.09.2022 81' -90' Панетоликос (Агринио) 0:2 АЕК (Афины)
    10.09.2022 78' -90' ОФИ (Ираклион) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    04.09.2022 85' -90' Атромитос (Перистери) 1:1 Панетоликос (Агринио)
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