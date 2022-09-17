Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - АЕК
Панетоликос - АЕК: обзор матча 17 сентября 2022
Панетоликос
17.09.2022, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 5 тур
0 : 2
Завершен
АЕК
48'
Л. Гарсия
75'
А. Мукуди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - АЕК
83'
Замена
К. Галанопулос
️️️️
М. Гачинович
Замена
Й. Мартенссон
️️️️
С. Младен
81'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Н. Карелис
81'
75'
ГОЛ! 0:2!
А. Мукуди
Пас отдал
Н. Амрабат
Замена
Д. Флорес
️️️️
Л. Шенгелия
74'
74'
Замена
П. Манталос
️️️️
Л. Рота
65'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Н. Элиассон
64'
Замена
М. Мохаммади
️️️️
Э. Хаджусафи
62'
Желтая карточка
Э. Хаджусафи
Замена
Д. Морси
️️️️
Н. Даго
60'
48'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гарсия
46'
Замена
А. Мукуди
️️️️
Г. Цавеллас
Желтая карточка
И. Хадзитеодоридис
44'
44'
Желтая карточка
Л. Рота
21'
Желтая карточка
Н. Элиассон
Желтая карточка
К. Апостолакис
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
20
Хорхе Диас
ПВ
80
Николас Карелис
ЦФ
99
Яннис Анестис
ЦФ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦФ
10
Надрей Даго
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Панетоликос
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
22
Димитриос Коловос
ЦП
17
Йохан Мартенссон
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
25
Джонатан Морси
ЦФ
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
4-2-1-4
2
Апостолакис
12
Хадзитеодоридис
5
Младен
13
Корнелиус
10
Дуарте
27
Шенгелия
20
Диас
80
Карелис
10
Даго
4
Ларссон
99
Анестис
4-2-2-2
23
Станкович
21
Вида
28
Хаджусафи
33
Цавеллас
12
Рота
4
Шиманьски
17
Элиассон
8
Гачинович
25
Пинеда
21
Араухо
99
Гарсия
5
Младен
17
Мартенссон
17
Мартенссон
5
Младен
10
Даго
25
Морси
25
Морси
10
Даго
27
Шенгелия
20
Флорес
20
Флорес
27
Шенгелия
80
Карелис
45
Педру
45
Педру
80
Карелис
33
Цавеллас
2
Мукуди
2
Мукуди
33
Цавеллас
28
Хаджусафи
5
Мохаммади
5
Мохаммади
28
Хаджусафи
12
Рота
20
Манталос
20
Манталос
12
Рота
8
Гачинович
6
Галанопулос
6
Галанопулос
8
Гачинович
17
Элиассон
39
Амрабат
39
Амрабат
17
Элиассон
Остались в запасе
Панетоликос
АЕК
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
22
Димитриос Коловос
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Остались в запасе
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
22
Димитриос Коловос
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Статистика матча Панетоликос - АЕК
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
Новости команд
Все
Панетоликос
АЕК
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
2024.07.30 17:29
3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
2024.01.14 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
2020.09.20 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
2020.01.05 17:55
7
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+