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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Панетоликос
Астерас - Панетоликос: обзор матча 18 марта 2023
Астерас
18.03.2023, суббота, 18:00
Греция. Суперлига, группа B, 1 тур
2 : 1
Завершен
Панетоликос
34'
Х. Барралес (П)
90+1'
Ф. Альварес
51'
Д. Коловос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Панетоликос
ГОЛ! 2:1!
Ф. Альварес
Пас отдал
Х. Мунафо
90'
+1
88'
Замена
Д. Морси
️️️️
Д. Коловос
Замена
М. Гардавски
️️️️
Ф. Бертольо
84'
Замена
G. Prountzos
️️️️
Д. Сантафе
84'
74'
Замена
Н. Карелис
️️️️
Ж. Педру
67'
Желтая карточка
Д. Коловос
64'
Замена
Х. Диас
️️️️
Хуанпи
Желтая карточка
Ф. Альварес
56'
51'
ГОЛ! 1:1!
Д. Коловос
Пас отдал
Ж. Педру
41'
Желтая карточка
С. Младен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Барралес
34'
33'
Желтая карточка
Я. Анестис
26'
Желтая карточка
Хуанпи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
14
Дани Сантафе
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Панетоликос
99
Яннис Анестис
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
22
Димитриос Коловос
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
10
Хуанпи
АП
45
Жоау Педру
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
27
Giorgos Prountzos
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
88
Bagus Kahfi
ЦФ
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
49
Nikola Stajić
ЦЗ
4
Afeez Nosiru
ЦЗ
25
Джонатан Морси
ЛВ
17
Йохан Мартенссон
ОП
8
Яннис Бузукис
АП
20
Хорхе Диас
ПВ
80
Николас Карелис
ЦФ
4-3-2-1
1
Пападопулос
24
Альварес
18
Атьенца
19
Кастаньо
2
Кармона
14
Сантафе
8
Мунафо
18
Бертольо
40
Сито
23
Риера
9
Барралес
3-2-2-2-1
99
Анестис
4
Ларссон
47
Малис
5
Младен
2
Апостолакис
3
Хухумис
22
Коловос
27
Шенгелия
10
Хуанпи
10
Дуарте
45
Педру
18
Бертольо
25
Гардавски
25
Гардавски
18
Бертольо
14
Сантафе
27
27
14
Сантафе
22
Коловос
25
Морси
25
Морси
22
Коловос
10
Хуанпи
20
Диас
20
Диас
10
Хуанпи
45
Педру
80
Карелис
80
Карелис
45
Педру
Остались в запасе
Астерас
Панетоликос
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
88
Bagus Kahfi
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
32
Антонис Стергиакис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
49
Nikola Stajić
ЦЗ
4
Afeez Nosiru
ЦЗ
17
Йохан Мартенссон
ОП
8
Яннис Бузукис
АП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
88
Bagus Kahfi
ЦФ
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
49
Nikola Stajić
ЦЗ
4
Afeez Nosiru
ЦЗ
17
Йохан Мартенссон
ОП
8
Яннис Бузукис
АП
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Астерас - Панетоликос
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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