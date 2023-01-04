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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Атромитос
Панетоликос - Атромитос: обзор матча 04 января 2023
Панетоликос
04.01.2023, среда, 19:00
Греция. Суперлига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Атромитос
46'
Н. Карелис
74'
Д. Хухумис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - Атромитос
Замена
А. Малис
️️️️
Я. Уне Ларссон
90'
Желтая карточка
Х. Диас
79'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Н. Карелис
76'
Замена
И. Хадзитеодоридис
️️️️
Г. Ксенитидис
76'
ГОЛ! 2:0!
Д. Хухумис
Пас отдал
Л. Шенгелия
74'
72'
Замена
Я. Айкономидис
️️️️
Д. Ротариу
72'
Замена
М. Цавидас
️️️️
В. Кьяртанссон
Замена
Й. Мартенссон
️️️️
Д. Флорес
68'
Замена
Д. Коловос
️️️️
Н. Даго
68'
66'
Замена
В. Клонаридис
️️️️
Г. Робай
58'
Желтая карточка
Э. Гонсалес
Желтая карточка
С. Младен
49'
ГОЛ! 1:0!
Н. Карелис
Пас отдал
Л. Шенгелия
46'
Желтая карточка
Н. Даго
41'
26'
Замена
М. Марич
️️️️
С. Фридьоунссон
23'
Красная карточка
А. Янниотис
Желтая карточка
К. Апостолакис
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
99
Яннис Анестис
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
10
Надрей Даго
ЛВ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
20
Хорхе Диас
ПВ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Атромитос
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Панетоликос
99
Вангелис Контояннис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
55
Панайотис Анастасопулос
ЦЗ
30
Илиас Лазаридис
ЦЗ
17
Йохан Мартенссон
ОП
77
Вангелис Николау
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
29
Константинос Помонис
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
12
Маттеос Мунтес
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
4-3-2-1
99
Анестис
3
Хухумис
4
Ларссон
5
Младен
2
Апостолакис
23
Ксенитидис
20
Флорес
27
Шенгелия
10
Даго
20
Диас
80
Карелис
3-1-2-1-4
28
Кечрида
4
Струнгис
28
Де Бок
10
Гонсалес
28
Фридьоунссон
3
Эрлингмарк
7
Ротариу
9
Робай
3
Атанасиу
1
Янниотис
9
Кьяртанссон
23
Ксенитидис
12
Хадзитеодоридис
12
Хадзитеодоридис
23
Ксенитидис
4
Ларссон
47
Малис
47
Малис
4
Ларссон
20
Флорес
17
Мартенссон
17
Мартенссон
20
Флорес
10
Даго
22
Коловос
22
Коловос
10
Даго
80
Карелис
45
Педру
45
Педру
80
Карелис
28
Фридьоунссон
35
Марич
35
Марич
28
Фридьоунссон
7
Ротариу
88
Айкономидис
88
Айкономидис
7
Ротариу
9
Робай
14
Клонаридис
14
Клонаридис
9
Робай
9
Кьяртанссон
9
Цавидас
9
Цавидас
9
Кьяртанссон
Остались в запасе
Панетоликос
Атромитос
99
Вангелис Контояннис
ВР
55
Панайотис Анастасопулос
ЦЗ
30
Илиас Лазаридис
ЦЗ
77
Вангелис Николау
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
29
Константинос Помонис
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
12
Маттеос Мунтес
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
99
Вангелис Контояннис
ВР
55
Панайотис Анастасопулос
ЦЗ
30
Илиас Лазаридис
ЦЗ
77
Вангелис Николау
ЦП
Остались в запасе
29
Константинос Помонис
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
12
Маттеос Мунтес
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Панетоликос - Атромитос
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
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