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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Панетоликос
ОФИ - Панетоликос: обзор матча 10 сентября 2022
ОФИ
10.09.2022, суббота, 18:30
Греция. Суперлига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Панетоликос
42'
К. Балояннис
14'
Н. Карелис
76'
Д. Коловос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - Панетоликос
Желтая карточка
П. Вурос
90'
+5
80'
Замена
Д. Флорес
️️️️
Х. Диас
78'
Замена
Й. Мартенссон
️️️️
С. Младен
78'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Н. Карелис
76'
ГОЛ! 1:2!
Д. Коловос
Желтая карточка
С. Йоху
75'
69'
Замена
Н. Даго
️️️️
Л. Шенгелия
Замена
B. Kamau
️️️️
Н. Маринакис
69'
68'
Замена
Д. Коловос
️️️️
Д. Морси
Замена
С. Йоху
️️️️
Т. Пасалидис
57'
Желтая карточка
Т. Пасалидис
54'
ГОЛ! 1:1!
К. Балояннис
42'
14'
ГОЛ! 0:1!
Н. Карелис
Пас отдал
Х. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
1
Сонни Стевенс
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Панетоликос
5
Себастьян Младен
ЦЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
20
Хорхе Диас
ПВ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦФ
99
Яннис Анестис
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
32
Dimitris Sotiriou
ВР
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
Панетоликос
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
17
Йохан Мартенссон
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
10
Надрей Даго
ЦФ
3-2-4-1
1
Стевенс
15
Диамантис
2
Вурос
58
Пасалидис
38
Балояннис
4
Маринакис
26
Стайкос
10
Диуссе
4
Тораринссон
8
Бузукис
12
Дико
4-2-1-4
12
Хадзитеодоридис
13
Корнелиус
2
Апостолакис
5
Младен
27
Шенгелия
10
Дуарте
20
Диас
25
Морси
80
Карелис
99
Анестис
4
Ларссон
58
Пасалидис
17
Йоху
17
Йоху
58
Пасалидис
4
Маринакис
77
77
4
Маринакис
5
Младен
17
Мартенссон
17
Мартенссон
5
Младен
25
Морси
22
Коловос
22
Коловос
25
Морси
20
Диас
20
Флорес
20
Флорес
20
Диас
80
Карелис
45
Педру
45
Педру
80
Карелис
27
Шенгелия
10
Даго
10
Даго
27
Шенгелия
Остались в запасе
ОФИ
Панетоликос
35
Христос Мандас
ВР
32
Dimitris Sotiriou
ВР
21
Яннис Апостолакис
ЦП
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
32
Dimitris Sotiriou
ВР
21
Яннис Апостолакис
ЦП
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Остались в запасе
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча ОФИ - Панетоликос
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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