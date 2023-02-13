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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Панетоликос
Олимпиакос - Панетоликос: обзор матча 13 февраля 2023
Олимпиакос
13.02.2023, понедельник, 22:00
Греция. Суперлига, 22 тур
6 : 1
Завершен
Панетоликос
9'
С. Бакамбу
45'
С. Папастатопулос
61'
Х. Родригес
67'
С. Каньос
75'
Х. Родригес (П)
90'
М. Вальбуэна
50'
Н. Карелис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Панетоликос
ГОЛ! 6:1!
М. Вальбуэна
90'
83'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Н. Карелис
83'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Д. Коловос
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
К. Фортунис
79'
78'
Замена
Н. Даго
️️️️
Д. Морси
Замена
П. Касами
️️️️
Х. Ин Бом
77'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Х. Родригес
77'
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Х. Родригес
75'
69'
Замена
Й. Мартенссон
️️️️
И. Хадзитеодоридис
69'
Замена
К. Апостолакис
️️️️
Г. Лиавас
Желтая карточка
С. Каньос
68'
ГОЛ! 4:1!
С. Каньос
67'
ГОЛ! 3:1!
Х. Родригес
Пас отдал
К. Фортунис
61'
Замена
С. Каньос
️️️️
Г. Родригеш
58'
Замена
У. Ба
️️️️
П. Рецос
57'
50'
ГОЛ! 2:1!
Н. Карелис
Пас отдал
Д. Коловос
45'
+3
Желтая карточка
Г. Лиавас
ГОЛ! 2:0!
С. Папастатопулос
Пас отдал
К. Фортунис
45'
41'
Желтая карточка
Д. Морси
ГОЛ! 1:0!
С. Бакамбу
Пас отдал
Родиней
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Константинос Фортунис
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Панетоликос
99
Вангелис Контояннис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
20
Хорхе Диас
ПВ
25
Джонатан Морси
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
10
Надрей Даго
ЛВ
24
Ангелос Цингарас
ОП
17
Йохан Мартенссон
ОП
8
Яннис Бузукис
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пасхалакис
13
Рамон
19
Папастатопулос
45
Рецос
23
Родиней
6
М'Вила
16
Ин Бом
10
Родригеш
7
Фортунис
23
Родригес
94
Бакамбу
3-2-2-1-2
99
Контояннис
12
Хадзитеодоридис
4
Ларссон
5
Младен
54
Лиавас
3
Хухумис
10
Дуарте
22
Коловос
20
Диас
80
Карелис
25
Морси
45
Рецос
27
Ба
27
Ба
45
Рецос
16
Ин Бом
23
Касами
23
Касами
16
Ин Бом
23
Родригес
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
23
Родригес
10
Родригеш
7
Каньос
7
Каньос
10
Родригеш
7
Фортунис
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
7
Фортунис
54
Лиавас
2
Апостолакис
2
Апостолакис
54
Лиавас
12
Хадзитеодоридис
17
Мартенссон
17
Мартенссон
12
Хадзитеодоридис
22
Коловос
8
Бузукис
8
Бузукис
22
Коловос
25
Морси
10
Даго
10
Даго
25
Морси
80
Карелис
45
Педру
45
Педру
80
Карелис
Остались в запасе
Олимпиакос
Панетоликос
19
Константинос Цолакис
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Олимпиакос - Панетоликос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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