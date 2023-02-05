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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Астерас
Панетоликос - Астерас: обзор матча 05 февраля 2023
Панетоликос
05.02.2023, воскресенье, 21:00
Греция. Суперлига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Астерас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - Астерас
90'
+4
Замена
Х. Тасулис
️️️️
Д. Сантафе
90'
+4
Замена
А. Бенито
️️️️
Х. Барралес
Замена
Н. Карелис
️️️️
Ж. Педру
79'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Д. Коловос
79'
Желтая карточка
Л. Шенгелия
76'
Замена
Г. Ксенитидис
️️️️
Д. Морси
71'
Желтая карточка
Й. Мартенссон
59'
46'
Замена
А. Риера
️️️️
Х. Бартоло
Замена
Й. Мартенссон
️️️️
А. Малис
46'
Желтая карточка
Д. Коловос
40'
36'
Желтая карточка
П. Атьенца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
99
Вангелис Контояннис
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
14
Дани Сантафе
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
17
Йохан Мартенссон
ОП
8
Яннис Бузукис
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
10
Хуанпи
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
23
Адриан Риера
ПВ
22
Асьер Бенито
ЦФ
3-2-3-2
99
Контояннис
47
Малис
4
Ларссон
5
Младен
3
Хухумис
54
Лиавас
27
Шенгелия
22
Коловос
10
Дуарте
25
Морси
45
Педру
3-2-1-3-1
1
Пападопулос
18
Атьенца
19
Кастаньо
69
Алагбе
2
Кармона
24
Альварес
14
Сантафе
20
Регис
40
Сито
7
Бартоло
9
Барралес
47
Малис
17
Мартенссон
17
Мартенссон
47
Малис
22
Коловос
8
Бузукис
8
Бузукис
22
Коловос
25
Морси
23
Ксенитидис
23
Ксенитидис
25
Морси
45
Педру
80
Карелис
80
Карелис
45
Педру
14
Сантафе
3
Тасулис
3
Тасулис
14
Сантафе
7
Бартоло
23
Риера
23
Риера
7
Бартоло
9
Барралес
22
Бенито
22
Бенито
9
Барралес
Остались в запасе
Панетоликос
Астерас
32
Антонис Стергиакис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
10
Хуанпи
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
99
Антонис Цифцис
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
10
Хуанпи
ЦФ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча Панетоликос - Астерас
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
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