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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - ОФИ
Панетоликос - ОФИ: обзор матча 09 января 2023
Панетоликос
09.01.2023, понедельник, 18:00
Греция. Суперлига, 17 тур
0 : 4
Завершен
ОФИ
27'
Н. Дико
52'
Н. Дико
73'
Д. Тораль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - ОФИ
85'
Замена
М. Джу
️️️️
Н. Дико
Замена
Й. Мартенссон
️️️️
Л. Шенгелия
78'
76'
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
Д. Тораль
73'
ГОЛ! 0:3!
Д. Тораль
Пас отдал
Э. Ларссон
Замена
Г. Лиавас
️️️️
К. Апостолакис
71'
Замена
Ж. Педру
️️️️
А. Малис
70'
70'
Замена
Г. Тораринссон
️️️️
К. Балояннис
Замена
И. Хадзитеодоридис
️️️️
Н. Даго
60'
59'
Желтая карточка
Х. Мандас
55'
Желтая карточка
М. Мельядо
52'
ГОЛ! 0:2!
Н. Дико
Пас отдал
Д. Тораль
Замена
Д. Коловос
️️️️
Г. Ксенитидис
46'
27'
ГОЛ! 0:1!
Н. Дико
Пас отдал
А. Диуссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
99
Яннис Анестис
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
10
Надрей Даго
ЛВ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
20
Хорхе Диас
ПВ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
55
Панайотис Анастасопулос
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
17
Йохан Мартенссон
ОП
6
Ivan Varone
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
ОФИ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
23
Тьеви
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
4-3-2-1
99
Анестис
3
Хухумис
5
Младен
47
Малис
2
Апостолакис
23
Ксенитидис
20
Флорес
27
Шенгелия
10
Даго
20
Диас
80
Карелис
3-3-2-2
35
Мандас
15
Диамантис
64
Ларссон
2
Вурос
58
Пасалидис
29
Мельядо
38
Балояннис
10
Диуссе
21
Тораль
12
Дико
10
Нейра
10
Даго
12
Хадзитеодоридис
12
Хадзитеодоридис
10
Даго
2
Апостолакис
54
Лиавас
54
Лиавас
2
Апостолакис
27
Шенгелия
17
Мартенссон
17
Мартенссон
27
Шенгелия
23
Ксенитидис
22
Коловос
22
Коловос
23
Ксенитидис
47
Малис
45
Педру
45
Педру
47
Малис
38
Балояннис
4
Тораринссон
4
Тораринссон
38
Балояннис
12
Дико
12
Джу
12
Джу
12
Дико
21
Тораль
10
Герреро
10
Герреро
21
Тораль
Остались в запасе
Панетоликос
ОФИ
32
Антонис Стергиакис
ВР
55
Панайотис Анастасопулос
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
6
Ivan Varone
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
23
Тьеви
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
55
Панайотис Анастасопулос
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
6
Ivan Varone
ЦП
Остались в запасе
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
23
Тьеви
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Панетоликос - ОФИ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
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