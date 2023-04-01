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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - ПАС Ламия
Панетоликос - ПАС Ламия: обзор матча 01 апреля 2023
Панетоликос
01.04.2023, суббота, 17:30
Греция. Суперлига, группа B, 2 тур
1 : 3
Завершен
ПАС Ламия
55'
Г. Лиавас
66'
J. Medina
67'
Р. Мартинес
90+4'
Р. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - ПАС Ламия
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Р. Мартинес
Пас отдал
N. Tsoukalos
83'
Желтая карточка
В. Сливка
Замена
Ж. Педру
️️️️
Н. Карелис
83'
79'
Замена
К. Станко
️️️️
Н. Вергос
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Хуанпи
75'
Замена
Д. Морси
️️️️
Д. Коловос
75'
71'
Замена
Д. Бехарано
️️️️
К. Нуньес
71'
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
J. Medina
Замена
Х. Диас
️️️️
Л. Шенгелия
69'
67'
ГОЛ! 1:2!
Р. Мартинес
Пас отдал
Л. Абанда
66'
ГОЛ! 1:1!
J. Medina
Пас отдал
Д. Симон
59'
Желтая карточка
К. Нуньес
58'
Замена
В. Сливка
️️️️
Ф. Цандарис
ГОЛ! 1:0!
Г. Лиавас
Пас отдал
Н. Карелис
55'
49'
Желтая карточка
Д. Симон
Желтая карточка
С. Младен
48'
46'
Замена
A. Karamanos
️️️️
С. Ашковски
Желтая карточка
Й. Мартенссон
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
99
Яннис Анестис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
17
Йохан Мартенссон
ОП
22
Димитриос Коловос
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
10
Хуанпи
АП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАС Ламия
1
Athanasios Garavelis
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
8
Фанис Цандарис
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
9
Jeison Medina
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Панетоликос
1
Хоэль Гратероль
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
25
Джонатан Морси
ЛВ
24
Ангелос Цингарас
ОП
8
Яннис Бузукис
АП
20
Хорхе Диас
ПВ
45
Жоау Педру
ЦФ
19
Alexandros Voilis
ЦФ
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
11
Anastasios Karamanos
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Анестис
12
Хадзитеодоридис
4
Ларссон
5
Младен
54
Лиавас
17
Мартенссон
22
Коловос
27
Шенгелия
10
Дуарте
10
Хуанпи
80
Карелис
3-2-1-2-2
1
14
Пападопулос
5
2
Симон
11
Ашковски
23
Абанда
8
Цандарис
11
Нуньес
11
Мартинес
9
9
Вергос
10
Хуанпи
8
Бузукис
8
Бузукис
10
Хуанпи
22
Коловос
25
Морси
25
Морси
22
Коловос
27
Шенгелия
20
Диас
20
Диас
27
Шенгелия
80
Карелис
45
Педру
45
Педру
80
Карелис
9
Вергос
27
Станко
27
Станко
9
Вергос
8
Цандарис
14
Сливка
14
Сливка
8
Цандарис
11
Нуньес
16
Бехарано
16
Бехарано
11
Нуньес
9
45
45
9
11
Ашковски
11
11
11
Ашковски
Остались в запасе
Панетоликос
ПАС Ламия
1
Хоэль Гратероль
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
19
Alexandros Voilis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
55
Алексей Кошелев
ВР
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
Главный тренер
Джанлука Феста
Остались в запасе
1
Хоэль Гратероль
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
19
Alexandros Voilis
ЦФ
Остались в запасе
55
Алексей Кошелев
ВР
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Джанлука Феста
Статистика матча Панетоликос - ПАС Ламия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
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