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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Панатинаикос
Панетоликос - Панатинаикос: обзор матча 09 ноября 2022
Панетоликос
09.11.2022, среда, 18:00
Греция. Суперлига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Панатинаикос
78'
Ф. Иоаннидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - Панатинаикос
Желтая карточка
К. Апостолакис
90'
+2
90'
+1
Замена
К. Ганя
️️️️
Р. Перес
90'
+1
Замена
З. Шарлия
️️️️
Бернард
90'
Желтая карточка
А. Бриноли
88'
Желтая карточка
А. Гнезда Черин
85'
Замена
Э. Цокай
️️️️
А. Шпорар
Замена
Н. Карелис
️️️️
Д. Морси
84'
78'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Иоаннидис
Замена
Й. Мартенссон
️️️️
С. Младен
76'
76'
Замена
Г. Вагианнидис
️️️️
Д. Курбелис
76'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
Б. Вербич
Замена
Д. Коловос
️️️️
Х. Диас
75'
Замена
Д. Хухумис
️️️️
И. Хадзитеодоридис
74'
71'
Желтая карточка
Р. Перес
Замена
Н. Даго
️️️️
Л. Шенгелия
61'
Желтая карточка
Д. Флорес
60'
Желтая карточка
С. Младен
45'
44'
Желтая карточка
Бернард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
20
Дейби Флорес
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
20
Хорхе Диас
ПВ
45
Жоау Педру
ЦФ
99
Яннис Анестис
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Панетоликос
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
10
Надрей Даго
ЛВ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
17
Йохан Мартенссон
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
3-2-2-1-3
5
Младен
4
Ларссон
13
Корнелиус
12
Хадзитеодоридис
2
Апостолакис
20
Флорес
27
Шенгелия
20
Диас
25
Морси
99
Анестис
45
Педру
3-4-2-1
91
Бриноли
32
Магнуссон
4
Шенкевельд
27
Коцирас
27
Хуанкар
21
Перес
22
Гнезда Черин
6
Курбелис
11
Бернард
7
Вербич
99
Шпорар
5
Младен
17
Мартенссон
17
Мартенссон
5
Младен
20
Диас
22
Коловос
22
Коловос
20
Диас
27
Шенгелия
10
Даго
10
Даго
27
Шенгелия
12
Хадзитеодоридис
3
Хухумис
3
Хухумис
12
Хадзитеодоридис
25
Морси
80
Карелис
80
Карелис
25
Морси
11
Бернард
31
Шарлия
31
Шарлия
11
Бернард
6
Курбелис
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
6
Курбелис
99
Шпорар
6
Цокай
6
Цокай
99
Шпорар
7
Вербич
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
7
Вербич
21
Перес
11
Ганя
11
Ганя
21
Перес
Остались в запасе
Панетоликос
Панатинаикос
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
12
Юрий Лодыгин
ВР
28
Факундо Санчес
ПЗ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
28
Факундо Санчес
ПЗ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Панетоликос - Панатинаикос
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
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