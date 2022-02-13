Микел Нелом - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Микел
|Фамилия
|Нелом
|Команда
|Виллем II
|Состав
|Основной
|Родной город
|Роттердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Микел
|Фамилия
|Нелом
|Команда
|Виллем II
|Состав
|Основной
|Родной город
|Роттердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виллем II
|4
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|3:0
|Утрехт (Утрехт)
|11.05.2022
|Был в запасе
|Камбур (Лиуварден)
|1:1
|Виллем II (Тилбург)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|2:0
|Хераклес (Альмело)
|02.04.2022
|1' -46'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|Виллем II (Тилбург)
|20.03.2022
|78' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|2:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Фортуна (Ситтард)
|1:0
|Виллем II (Тилбург)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|0:0
|Херенвен (Херенвен)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|1:0
|Виллем II (Тилбург)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|0:1
|Аякс (Амстердам)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Спарта (Роттердам)
|1:0
|Виллем II (Тилбург)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|3:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|0:1
|Твенте (Энсхеде)
|14.01.2022
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|2:0
|Виллем II (Тилбург)
|22.12.2021
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|0:1
|НЕК (Неймеген)
|18.12.2021
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|4:1
|Виллем II (Тилбург)
|10.12.2021
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|1:3
|Камбур (Лиуварден)
|02.12.2021
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|5:0
|Виллем II (Тилбург)
|21.11.2021
|64' -78'
|Херенвен (Херенвен)
|2:1
|Виллем II (Тилбург)
|75' 78'
|06.11.2021
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|0:3
|Спарта (Роттердам)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Утрехт (Утрехт)
|5:1
|Виллем II (Тилбург)
|22.10.2021
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|1:1
|Фортуна (Ситтард)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|1:1
|Виллем II (Тилбург)
|02.10.2021
|84' -90'
|Хераклес (Альмело)
|3:2
|Виллем II (Тилбург)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|2:1
|ПСВ (Эйндховен)
|21.09.2021
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:2
|Виллем II (Тилбург)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|2:1
|Гронинген (Гронинген)