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Кристиан
Статистика
Кристиан - статистика
Завершил карьеру
2 мая 1989 (37), Барселона
#16 | Полузащитник
177 см | 75 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
1 : 0
01.06.2013
Эспаньол
81' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
0 : 2
26.05.2013
Барселона
90' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
2 : 0
19.05.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
3 : 0
05.05.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
0 : 1
28.04.2013
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
0 : 2
21.04.2013
Эспаньол
86' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
2 : 2
31.03.2013
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Райо Вальекано
2 : 0
09.03.2013
Эспаньол
1' - 46'
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
0 : 0
03.03.2013
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
1 : 0
24.02.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
1 : 0
17.02.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
0 : 4
10.02.2013
Эспаньол
81' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
3 : 2
02.02.2013
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Сарагоса
0 : 0
26.01.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
3 : 2
18.01.2013
Мальорка
85' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
1 : 0
12.01.2013
Сельта
77' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Барселона
4 : 0
06.01.2013
Эспаньол
60' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
2 : 0
21.12.2012
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Реал
2 : 2
16.12.2012
Эспаньол
29' - 90'
61'
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
0 : 2
25.11.2012
Хетафе
1' - 65'
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
2 : 1
17.11.2012
Эспаньол
81' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
0 : 3
10.11.2012
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
04.11.2012
Эспаньол
64' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
1 : 0
22.09.2012
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
1 : 2
25.08.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
2 : 1
19.08.2012
Эспаньол
69' - 90'
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