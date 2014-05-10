Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Патрик Окс - статистика

Завершил карьеру
14 мая 1984 (42), Франкфурт-на-Майне
#2 | Защитник
179 см | 74 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вольфсбург
17
0
2
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вольфсбург
3 : 1
10.05.2014
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
1 : 2
03.05.2014
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вольфсбург
2 : 2
26.04.2014
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Гамбург
1 : 3
19.04.2014
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вольфсбург
4 : 1
12.04.2014
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия Д
2 : 1
05.04.2014
Вольфсбург
69' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вольфсбург
2 : 1
29.03.2014
Айнтрахт
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вердер
1 : 3
25.03.2014
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
1 : 1
15.03.2014
Вольфсбург
1' - 90'
64'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вольфсбург
1 : 6
08.03.2014
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
6 : 2
02.03.2014
Вольфсбург
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Герта
1 : 2
16.02.2014
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
3 : 0
08.02.2014
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Шальке-04
2 : 1
01.02.2014
Вольфсбург
1' - 90'
43'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия М
2 : 2
22.12.2013
Вольфсбург
1' - 90'
49'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
3 : 1
14.12.2013
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
0 : 3
08.12.2013
Вольфсбург
1' - 90'
8'
35'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вольфсбург
1 : 1
29.11.2013
Гамбург
1' - 90'
36'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Нюрнберг
1 : 1
23.11.2013
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
2 : 1
09.11.2013
Боруссия Д
1' - 90'
44'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
1 : 2
02.11.2013
Вольфсбург
1' - 90'
82'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
3 : 0
26.10.2013
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
1 : 2
20.10.2013
Вольфсбург
1' - 90'
85'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
0 : 2
05.10.2013
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Бавария
1 : 0
28.09.2013
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
2 : 1
21.09.2013
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
2 : 0
10.08.2013
Вольфсбург
Был в запасе
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
1
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
3
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+