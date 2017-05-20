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Кристоф Манданн
Статистика
Кристоф Манданн - статистика
Завершил карьеру
7 февраля 1985 (41), Тулуза
#12 | Нападающий
171 см | 62 кг
Франция | Реюнион
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2014/2015
Суперкубок Франции 2014
Франция. Кубок 2013/2014
Франция. Лига 1 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нанси
18
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Нанси
3 : 1
20.05.2017
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Дижон
2 : 0
14.05.2017
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Нанси
0 : 3
06.05.2017
Монако
70' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
0 : 0
25.02.2017
Тулуза
74' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
1 : 0
21.02.2017
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Анжер
1 : 0
18.02.2017
Нанси
76' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Нанси
0 : 3
11.02.2017
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
4 : 0
08.02.2017
Нанси
59' - 90'
82'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1 : 0
14.01.2017
Бастия
1' - 45'
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
0 : 0
21.12.2016
Нанси
1' - 65'
22'
Франция. Лига 1, 17 тур
Нанси
2 : 0
10.12.2016
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Нанси
4 : 0
30.11.2016
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
0 : 0
26.11.2016
Нанси
1' - 64'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нанси
1 : 0
19.11.2016
Дижон
65' - 90'
77'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
6 : 0
05.11.2016
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нанси
2 : 0
29.10.2016
Кан
1' - 83'
6'
Франция. Лига 1, 9 тур
Нанси
1 : 2
15.10.2016
ПСЖ
80' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Лилль
1 : 0
01.10.2016
Нанси
84' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Нанси
0 : 1
25.09.2016
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Бастия
0 : 0
21.09.2016
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Нанси
1 : 1
17.09.2016
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
0 : 2
10.09.2016
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Нанси
0 : 2
27.08.2016
Генгам
63' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
2 : 0
20.08.2016
Нанси
72' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Нанси
0 : 3
14.08.2016
Лион
45' - 90'
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