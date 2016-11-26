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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Нанси
Монпелье - Нанси: обзор матча 26 ноября 2016
Монпелье
26.11.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 0
Завершен
Нанси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Нанси
90'
+4
Желтая карточка
И. Диа
90'
+1
Желтая карточка
А. Диарра
85'
Замена
С. Черник
️️️️
Г. Нди-Ассембе
Вторая желтая
С. Сессеньон
82'
Желтая карточка
С. Сессеньон
80'
71'
Замена
И. Диа
️️️️
К. Кулибали
Замена
К. Берижо
️️️️
П. Ласн
71'
Желтая карточка
П. Ласн
70'
64'
Замена
Ю. Хаджи
️️️️
К. Манданн
44'
Желтая карточка
М. Дианье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
21
Тобиас Бадила
ЦЗ
4
Моду Дианье
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
12
Алу Диарра
ЦП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
14
Жоффри Куффа
ПП
11
Карим Кулибали
ЛФ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
7
Антони Робич
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
17
Пьеррик Фито
ЦП
9
Кевин Берижо
ЦФ
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
25
Бенуа Педретти
ЦП
28
Жульен Кето
ПП
22
Иссиар Диа
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Пьонье
21
Руссийон
3
Конгре
12
Депланье
4
Хилтон
6
Ласн
6
Скири
8
Сансон
29
Сессеньон
10
Будебуз
9
Мунье
3-1-3-3
16
Нди-Ассембе
21
Бадила
4
Дианье
2
Лангле
15
Айт Беннассер
14
Куффа
12
Диарра
13
Н'Гуессан
7
Робич
12
Манданн
11
Кулибали
6
Ласн
9
Берижо
9
Берижо
6
Ласн
16
Нди-Ассембе
32
Черник
32
Черник
16
Нди-Ассембе
11
Кулибали
22
Диа
22
Диа
11
Кулибали
12
Манданн
15
Хаджи
15
Хаджи
12
Манданн
Остались в запасе
Монпелье
Нанси
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
17
Пьеррик Фито
ЦП
30
Джонатан Лигали
ВР
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
26
Винсан Муратори
ЛЗ
25
Бенуа Педретти
ЦП
28
Жульен Кето
ПП
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
17
Пьеррик Фито
ЦП
30
Джонатан Лигали
ВР
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
Остались в запасе
4
Венсан Марчетти
ОП
26
Винсан Муратори
ЛЗ
25
Бенуа Педретти
ЦП
28
Жульен Кето
ПП
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Монпелье - Нанси
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Карим Абед
Стадион:
Стад де ля Моссон
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