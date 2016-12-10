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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Анжер
Нанси - Анжер: обзор матча 10 декабря 2016
Нанси
10.12.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 0
Завершен
Анжер
29'
И. Диа
63'
Л. Пуе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Анжер
Замена
А. Робич
️️️️
Л. Пуе
90'
+3
90'
Желтая карточка
Н. Пепе
Замена
С. Н'Гуессан
️️️️
В. Марчетти
87'
Желтая карточка
В. Марчетти
78'
77'
Замена
Ф. Доре
️️️️
Ф. Дьедиу
Замена
Ю. Хаджи
️️️️
И. Диа
75'
71'
Замена
Ж. Суну
️️️️
К. Токо Экамби
ГОЛ! 2:0!
Л. Пуе
63'
56'
Замена
П. Капелле
️️️️
Т. Мангани
ГОЛ! 1:0!
И. Диа
Пас отдал
Д. Гидилей
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
21
Тобиас Бадила
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
4
Моду Дианье
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
18
Диалло Гидилей
ЦП
14
Жоффри Куффа
ПП
14
Лоик Пуе
ЛФ
9
Морис Дале
ЦФ
22
Иссиар Диа
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ПП
9
Карл Токо Экамби
ЛФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
19
Николя Пепе
РФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Нанси
30
Александре Мене
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
28
Жульен Кето
ПП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
7
Антони Робич
РФ
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
23
Жамель Саихи
ЦП
27
Феребори Доре
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
3-2-2-3
32
Черник
21
Бадила
2
Лангле
4
Дианье
4
Марчетти
15
Айт Беннассер
18
Гидилей
14
Куффа
14
Пуе
9
Дале
22
Диа
4-1-2-3
1
Петрич
21
Эндрю
8
Траоре
29
Томас
18
Мартинес
7
Сантамария
17
Ндойе
6
Мангани
19
Пепе
18
Дьедиу
9
Экамби
4
Марчетти
13
Н'Гуессан
13
Н'Гуессан
4
Марчетти
22
Диа
15
Хаджи
15
Хаджи
22
Диа
14
Пуе
7
Робич
7
Робич
14
Пуе
6
Мангани
15
Капелле
15
Капелле
6
Мангани
18
Дьедиу
27
Доре
27
Доре
18
Дьедиу
9
Экамби
91
Суну
91
Суну
9
Экамби
Остались в запасе
Нанси
Анжер
30
Александре Мене
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
28
Жульен Кето
ПП
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
30
Александре Мене
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
28
Жульен Кето
ПП
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Нанси - Анжер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Десьяж
(Сент-Этьен)
Стадион:
Марсель Пико
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