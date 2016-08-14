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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Лион
Нанси - Лион: обзор матча 14 августа 2016
Нанси
14.08.2016, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 3
Завершен
Лион
33'
А. Ляказетт
44'
А. Ляказетт
90+2'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Лион
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
А. Ляказетт
Пас отдал
Д. Ферри
84'
Замена
К. Гренье
️️️️
С. Дардер
81'
Замена
Д. Ферри
️️️️
К. Толиссо
Желтая карточка
Т. Бадила
78'
77'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Н. Фекир
Замена
Л. Пуе
️️️️
А. Кура
69'
Замена
Т. Бадила
️️️️
В. Муратори
47'
Замена
К. Манданн
️️️️
М. Дале
45'
44'
ГОЛ! 0:2!
А. Ляказетт
Пас отдал
А. Лопеш
Желтая карточка
В. Муратори
43'
Желтая карточка
С. Н'Гуессан
40'
35'
Желтая карточка
Рафаэл
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Ляказетт
29'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Желтая карточка
Ж. Куффа
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
4
Моду Дианье
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
25
Бенуа Педретти
ЦП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
14
Жоффри Куффа
ПП
23
Антони Кура
ЛФ
9
Морис Дале
ЦФ
7
Антони Робич
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Серхи Дардер
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Тобиас Бадила
ЦЗ
14
Лоик Пуе
ЦП
28
Жульен Кето
ПП
12
Кристоф Манданн
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
3-1-3-3
16
Нди-Ассембе
26
Муратори
4
Дианье
2
Лангле
15
Айт Беннассер
13
Н'Гуессан
25
Педретти
14
Куффа
23
Кура
9
Дале
7
Робич
4-1-2-2-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
2
Янга-Мбива
63
Н'Кулу
21
Морель
25
Гоналон
10
Дардер
8
Толиссо
10
Фекир
70
Корне
91
Ляказетт
26
Муратори
21
Бадила
21
Бадила
26
Муратори
23
Кура
14
Пуе
14
Пуе
23
Кура
9
Дале
12
Манданн
12
Манданн
9
Дале
10
Дардер
19
Гренье
19
Гренье
10
Дардер
8
Толиссо
4
Ферри
4
Ферри
8
Толиссо
10
Фекир
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
10
Фекир
Остались в запасе
Нанси
Лион
27
Файто Мауасса
ЛЗ
32
Сергей Черник
ВР
28
Жульен Кето
ПП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
27
Файто Мауасса
ЛЗ
32
Сергей Черник
ВР
28
Жульен Кето
ПП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Нанси - Лион
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Марсель Пико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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