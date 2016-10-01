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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Нанси
Лилль - Нанси: обзор матча 01 октября 2016
Лилль
01.10.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 0
Завершен
Нанси
75'
Эдер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Нанси
Желтая карточка
Эдер
85'
84'
Замена
К. Манданн
️️️️
М. Кретьен Бассер
84'
Замена
Л. Пуе
️️️️
А. Кура
Замена
А. Сумаоро
️️️️
М. Баша
78'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Эдер
75'
Замена
И. Амаду
️️️️
Р. Мавуба
60'
54'
Замена
И. Диа
️️️️
Ф. Мауасса
48'
Желтая карточка
Т. Бадила
Замена
И. Биссума
️️️️
М. Амалфитано
45'
Желтая карточка
Э. Ботик
32'
18'
Желтая карточка
К. Лангле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
24
Рио Мавуба
ПП
9
Рони Лопеш
ПВ
11
Эрик Ботик
ЛФ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Тобиас Бадила
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
28
Жульен Кето
ПП
23
Антони Кура
ПП
9
Морис Дале
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Наим Слити
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
14
Лоик Пуе
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
14
Жоффри Куффа
ПП
12
Кристоф Манданн
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
4-3-1-2
1
Эньяма
2
Сивелли
20
Пальмери
25
Баша
14
Корчиа
13
Санкаре
31
Амалфитано
24
Мавуба
9
Лопеш
11
Ботик
24
Эдер
3-4-2-1
16
Нди-Ассембе
21
Бадила
23
Кабако
2
Лангле
20
Кретьен Бассер
4
Марчетти
15
Айт Беннассер
27
Мауасса
23
Кура
28
Кето
9
Дале
24
Мавуба
10
Амаду
10
Амаду
24
Мавуба
25
Баша
5
Сумаоро
5
Сумаоро
25
Баша
31
Амалфитано
28
Биссума
28
Биссума
31
Амалфитано
23
Кура
14
Пуе
14
Пуе
23
Кура
20
Кретьен Бассер
12
Манданн
12
Манданн
20
Кретьен Бассер
27
Мауасса
22
Диа
22
Диа
27
Мауасса
Остались в запасе
Лилль
Нанси
16
Майк Меньян
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
32
Сергей Черник
ВР
25
Бенуа Педретти
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
14
Жоффри Куффа
ПП
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
25
Бенуа Педретти
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
14
Жоффри Куффа
ПП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Лилль - Нанси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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