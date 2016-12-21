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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Нанси
Сент-Этьен - Нанси: обзор матча 21 декабря 2016
Сент-Этьен
21.12.2016, среда, 22:50
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 0
Завершен
Нанси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Нанси
Замена
А. Норден
️️️️
В. Пажо
81'
72'
Замена
Ж. Куффа
️️️️
И. Диа
65'
Замена
М. Дале
️️️️
К. Манданн
Замена
А. Савье
️️️️
Б. Дабо
65'
60'
Красная карточка
Э. Кабако
Желтая карточка
Л. Лакруа
35'
22'
Желтая карточка
К. Манданн
20'
Замена
Д. Гидилей
️️️️
Б. Педретти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
24
Кевин Малку
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЛФ
17
Ромен Амума
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
21
Тобиас Бадила
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
12
Алу Диарра
ЦП
28
Жульен Кето
ПП
25
Бенуа Педретти
ПП
14
Лоик Пуе
ЛФ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
22
Иссиар Диа
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Сент-Этьен
40
Алексис Гендуз
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
Нанси
4
Моду Дианье
ЦЗ
11
Карим Кулибали
ЦП
18
Диалло Гидилей
ЦП
14
Жоффри Куффа
ПП
9
Морис Дале
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
4-1-3-3
24
Малку
28
Теофил-Катерин
4
Лакруа
12
М'Бенге
10
Селнаэс
17
Пажо
6
Дабо
17
Верету
22
Монне-Паке
16
Содерлунд
17
Амума
3-1-3-3
32
Черник
21
Бадила
23
Кабако
2
Лангле
15
Айт Беннассер
25
Педретти
12
Диарра
28
Кето
22
Диа
12
Манданн
14
Пуе
17
Пажо
70
Норден
70
Норден
17
Пажо
6
Дабо
6
Савье
6
Савье
6
Дабо
12
Манданн
9
Дале
9
Дале
12
Манданн
25
Педретти
18
Гидилей
18
Гидилей
25
Педретти
22
Диа
14
Куффа
14
Куффа
22
Диа
Остались в запасе
Сент-Этьен
Нанси
40
Алексис Гендуз
ВР
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
4
Моду Дианье
ЦЗ
11
Карим Кулибали
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
40
Алексис Гендуз
ВР
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Остались в запасе
4
Моду Дианье
ЦЗ
11
Карим Кулибали
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Сент-Этьен - Нанси
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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