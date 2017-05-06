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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Монако
Нанси - Монако: обзор матча 06 мая 2017
Нанси
06.05.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 36 тур
0 : 3
Завершен
Монако
3'
Т. Бадила (АГ)
40'
Б. Силва
86'
Т. Лемар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Монако
88'
Замена
А. Раджи
️️️️
Б. Силва
86'
ГОЛ! 0:3!
Т. Лемар
Пас отдал
К. Мбаппе
82'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
В. Жермен
78'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Р. Фалькао
Замена
К. Манданн
️️️️
А. Робич
70'
Замена
И. Диа
️️️️
Ф. Мауасса
64'
40'
ГОЛ! 0:2!
Б. Силва
Пас отдал
Т. Лемар
35'
Желтая карточка
Д. Сидибе
Замена
Д. Гидилей
️️️️
В. Марчетти
31'
Желтая карточка
А. Робич
8'
3'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Бадила
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Тобиас Бадила
ЦЗ
4
Моду Дианье
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
28
Жульен Кето
ПП
7
Антони Робич
ПП
14
Жоффри Куффа
ПП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
18
Диалло Гидилей
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
9
Морис Дале
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Жорже
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
4-1-3-1
16
Нди-Ассембе
27
Мауасса
21
Бадила
4
Дианье
20
Кретьен Бассер
4
Марчетти
28
Кето
7
Робич
14
Куффа
15
Хаджи
3-1-2-2-2
1
Субашич
19
Сидибе
21
Жемерсон
15
Глик
6
Фабиньо
8
Моутинью
8
Дирар
18
Лемар
20
Силва
98
Жермен
9
Фалькао
4
Марчетти
18
Гидилей
18
Гидилей
4
Марчетти
27
Мауасса
22
Диа
22
Диа
27
Мауасса
7
Робич
12
Манданн
12
Манданн
7
Робич
20
Силва
24
Раджи
24
Раджи
20
Силва
9
Фалькао
8
Бакайоко
8
Бакайоко
9
Фалькао
98
Жермен
10
Мбаппе
10
Мбаппе
98
Жермен
Остались в запасе
Нанси
Монако
9
Морис Дале
ЦФ
32
Сергей Черник
ВР
14
Лоик Пуе
ЦП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
Главный тренер
Пабло Корреа
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Жорже
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
9
Морис Дале
ЦФ
32
Сергей Черник
ВР
14
Лоик Пуе
ЦП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Жорже
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Нанси - Монако
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Марсель Пико
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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