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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Нанси
Ренн - Нанси: обзор матча 20 августа 2016
Ренн
20.08.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 0
Завершен
Нанси
23'
Й. Гуркюфф
81'
Д. Сио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Нанси
Замена
К. Эразмус
️️️️
Д. Сио
90'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сио
Пас отдал
Л. Бааль
81'
76'
Замена
Л. Пуе
️️️️
Ю. Айт Беннассер
75'
Замена
Д. Гидилей
️️️️
С. Н'Гуессан
Замена
Э. Леньяни
️️️️
У. Саид
72'
72'
Замена
К. Манданн
️️️️
М. Дале
Желтая карточка
Ж. Фернандес
67'
Замена
К. Гросицки
️️️️
П. Энрике
64'
Желтая карточка
П. Энрике
62'
Желтая карточка
Б. Андре
58'
58'
Пенальти не реализован!
А. Робич
Желтая карточка
Д. Сио
40'
28'
Желтая карточка
Ж. Кето
ГОЛ! 1:0!
Й. Гуркюфф
Пас отдал
Р. Данзе
23'
21'
Желтая карточка
В. Муратори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
7
Педро Энрике
ПП
13
Джованни Сио
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
25
Бенуа Педретти
ЦП
28
Жульен Кето
ПП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
14
Жоффри Куффа
ПП
23
Антони Кура
ЛФ
9
Морис Дале
ЦФ
7
Антони Робич
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Ренн
1
Пауль Нарди
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
9
Кермит Эразмус
ЦФ
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
18
Диалло Гидилей
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
11
Карим Кулибали
ЦП
12
Кристоф Манданн
ЦФ
4-4-2
56
Костиль
5
Бенсебаини
29
Данзе
3
Мендеш
24
Бааль
6
Фернандес
21
Андре
8
Гуркюфф
7
Энрике
22
Саид
13
Сио
2-1-4-3
16
Нди-Ассембе
2
Лангле
26
Муратори
15
Айт Беннассер
14
Куффа
13
Н'Гуессан
25
Педретти
28
Кето
7
Робич
9
Дале
23
Кура
22
Саид
33
Леньяни
33
Леньяни
22
Саид
7
Энрике
11
Гросицки
11
Гросицки
7
Энрике
13
Сио
9
Эразмус
9
Эразмус
13
Сио
13
Н'Гуессан
18
Гидилей
18
Гидилей
13
Н'Гуессан
15
Айт Беннассер
14
Пуе
14
Пуе
15
Айт Беннассер
9
Дале
12
Манданн
12
Манданн
9
Дале
Остались в запасе
Ренн
Нанси
27
Адама Дьякаби
ЛВ
1
Пауль Нарди
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
27
Файто Мауасса
ЛЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
32
Сергей Черник
ВР
11
Карим Кулибали
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
1
Пауль Нарди
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
Остались в запасе
27
Файто Мауасса
ЛЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
32
Сергей Черник
ВР
11
Карим Кулибали
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Ренн - Нанси
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Роазон Парк
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