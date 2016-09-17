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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Нант
Нанси - Нант: обзор матча 17 сентября 2016
Нанси
17.09.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 1
Завершен
Нант
72'
Л. Пуе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Нант
87'
Замена
Ф. Аристегита
️️️️
Э. Сала
79'
Замена
В. Ронжье
️️️️
В. Моимбе
ГОЛ! 1:0!
Л. Пуе
72'
Замена
М. Дале
️️️️
Б. Педретти
71'
59'
Замена
Я. Бамму
️️️️
Н. Томсен
Замена
А. Кура
️️️️
А. Робич
59'
Замена
Т. Бадила
️️️️
В. Муратори
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
25
Бенуа Педретти
ЦП
28
Жульен Кето
ПП
14
Жоффри Куффа
ПП
18
Диалло Гидилей
ПП
14
Лоик Пуе
ЛФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
7
Антони Робич
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Нант
1
Реми Риу
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЛП
30
Гийом Жилле
ЦП
77
Амин Арит
АП
6
Николай Томсен
ПП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
21
Тобиас Бадила
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
23
Антони Кура
ЛФ
9
Морис Дале
ЦФ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
22
Энок Кватен
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
2-1-4-3
16
Нди-Ассембе
26
Муратори
2
Лангле
15
Айт Беннассер
28
Кето
14
Куффа
25
Педретти
18
Гидилей
14
Пуе
15
Хаджи
7
Робич
3-3-1-1
1
Риу
15
Дюбуа
4
Вискаррондо
6
Лима
6
Томсен
30
Жилле
13
Моимбе
77
Арит
22
Сала
25
Педретти
9
Дале
9
Дале
25
Педретти
26
Муратори
21
Бадила
21
Бадила
26
Муратори
7
Робич
23
Кура
23
Кура
7
Робич
22
Сала
19
Аристегита
19
Аристегита
22
Сала
13
Моимбе
21
Ронжье
21
Ронжье
13
Моимбе
6
Томсен
18
Бамму
18
Бамму
6
Томсен
Остались в запасе
Нанси
Нант
4
Венсан Марчетти
ОП
32
Сергей Черник
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
20
Александер Качаниклич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
4
Венсан Марчетти
ОП
32
Сергей Черник
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
20
Александер Качаниклич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Нанси - Нант
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Марсель Пико
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