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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Сент-Этьен
Нанси - Сент-Этьен: обзор матча 20 мая 2017
Нанси
20.05.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
3 : 1
Завершен
Сент-Этьен
17'
А. Бюзен
59'
М. Дианье
82'
Ф. Мауасса
74'
А. Норден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Сент-Этьен
Замена
Ю. Хаджи
️️️️
М. Дале
87'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Мауасса
82'
81'
Замена
К. Роша
️️️️
Ф. Лемуан
74'
ГОЛ! 2:1!
А. Норден
72'
Замена
А. Савье
️️️️
Р. Берич
63'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
К. Монне-Паке
ГОЛ! 2:0!
М. Дианье
59'
Желтая карточка
Э. Кабако
56'
Замена
С. Н'Гуессан
️️️️
Ж. Кето
39'
ГОЛ! 1:0!
А. Бюзен
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Тобиас Бадила
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
4
Моду Дианье
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
18
Диалло Гидилей
ЦП
14
Жоффри Куффа
ПП
28
Жульен Кето
ПП
9
Морис Дале
ЦФ
27
Алексис Бюзен
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
22
Кевин Монне-Паке
ЛП
70
Арно Норден
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
11
Карим Кулибали
ЦП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
23
Антони Кура
ЛФ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
32
Жеррольд Ньемек
ЦЗ
10
Кенни Роша
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
4-1-3-2
16
Нди-Ассембе
27
Мауасса
23
Кабако
4
Дианье
21
Бадила
15
Айт Беннассер
14
Куффа
18
Гидилей
28
Кето
9
Дале
27
Бюзен
2-4-1-2
16
Руффье
39
Полома
4
Лакруа
17
Верету
18
Лемуан
11
Клеман
22
Монне-Паке
70
Норден
9
Берич
17
Амума
28
Кето
13
Н'Гуессан
13
Н'Гуессан
28
Кето
9
Дале
15
Хаджи
15
Хаджи
9
Дале
18
Лемуан
10
Роша
10
Роша
18
Лемуан
9
Берич
6
Савье
6
Савье
9
Берич
22
Монне-Паке
16
Содерлунд
16
Содерлунд
22
Монне-Паке
Остались в запасе
Нанси
Сент-Этьен
32
Сергей Черник
ВР
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
11
Карим Кулибали
ЦП
23
Антони Кура
ЛФ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
32
Жеррольд Ньемек
ЦЗ
40
Жесси Мулен
ВР
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
11
Карим Кулибали
ЦП
23
Антони Кура
ЛФ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Остались в запасе
32
Жеррольд Ньемек
ЦЗ
40
Жесси Мулен
ВР
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Нанси - Сент-Этьен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Стадион:
Марсель Пико
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