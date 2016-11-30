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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Метц
Нанси - Метц: обзор матча 30 ноября 2016
Нанси
30.11.2016, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
4 : 0
Завершен
Метц
38'
Б. Педретти
78'
Ж. Куффа
80'
И. Диа
90'
Ю. Айт Беннассер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Метц
Желтая карточка
Ю. Айт Беннассер
90'
ГОЛ! 4:0!
Ю. Айт Беннассер
Пас отдал
Ж. Куффа
90'
Замена
А. Кура
️️️️
Л. Пуе
88'
87'
Желтая карточка
И. Баллиу
83'
Вторая желтая
Б. Ассу-Экотто
82'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
И. Сарр
ГОЛ! 3:0!
И. Диа
80'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Куффа
Пас отдал
Ю. Айт Беннассер
78'
74'
Желтая карточка
М. Бишевац
Замена
С. Черник
️️️️
Г. Нди-Ассембе
71'
Замена
А. Диарра
️️️️
В. Марчетти
70'
57'
Замена
Х. Диалло
️️️️
Я. Жуффре
Желтая карточка
В. Марчетти
53'
Желтая карточка
И. Диа
48'
45'
+2
Замена
О. Нгетт
️️️️
К. Лежен
ГОЛ! 1:0!
Б. Педретти
38'
Желтая карточка
Б. Педретти
33'
Желтая карточка
Л. Пуе
31'
19'
Желтая карточка
Б. Ассу-Экотто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
21
Тобиас Бадила
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
4
Моду Дианье
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
25
Бенуа Педретти
ЦП
14
Жоффри Куффа
ПП
14
Лоик Пуе
ЛФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
22
Иссиар Диа
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
24
Рено Коад
ЦП
8
Ян Жуффре
АП
15
Тибо Вион
ПП
40
Жорж Манджек
ПП
7
Исмаила Сарр
ПВ
22
Кевин Лежен
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
12
Алу Диарра
ЦП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
28
Жульен Кето
ПП
23
Антони Кура
ЛФ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
11
Опа Нгетт
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Готье Эйн
ПВ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
3-2-2-3
16
Нди-Ассембе
21
Бадила
2
Лангле
4
Дианье
4
Марчетти
15
Айт Беннассер
25
Педретти
14
Куффа
14
Пуе
15
Хаджи
22
Диа
4-3-2-1
1
Дидийон
20
Баллиу
4
Бишевац
5
Фалет
32
Ассу-Экотто
40
Манджек
24
Коад
15
Вион
7
Сарр
8
Жуффре
22
Лежен
16
Нди-Ассембе
32
Черник
32
Черник
16
Нди-Ассембе
4
Марчетти
12
Диарра
12
Диарра
4
Марчетти
14
Пуе
23
Кура
23
Кура
14
Пуе
22
Лежен
11
Нгетт
11
Нгетт
22
Лежен
7
Сарр
8
Дукур
8
Дукур
7
Сарр
8
Жуффре
13
Диалло
13
Диалло
8
Жуффре
Остались в запасе
Нанси
Метц
27
Файто Мауасса
ЛЗ
13
Серж Н'Гуессан
ПП
28
Жульен Кето
ПП
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
7
Готье Эйн
ПВ
1
Эиджи Кавашима
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Остались в запасе
27
Файто Мауасса
ЛЗ
13
Серж Н'Гуессан
ПП
28
Жульен Кето
ПП
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Остались в запасе
7
Готье Эйн
ПВ
1
Эиджи Кавашима
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Статистика матча Нанси - Метц
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Марсель Пико
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