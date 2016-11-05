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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Нанси
Монако - Нанси: обзор матча 05 ноября 2016
Монако
05.11.2016, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 12 тур
6 : 0
Завершен
Нанси
25'
Р. Фалькао
30'
Р. Фалькао (П)
65'
К. Мбаппе
87'
Г. Каррийо
90'
Фабиньо (П)
90+2'
Г. Каррийо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Нанси
ГОЛ! 6:0!
Г. Каррийо
Пас отдал
К. Мбаппе
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Фабиньо
90'
ГОЛ! 4:0!
Г. Каррийо
Пас отдал
Б. Менди
87'
Замена
К. Жан
️️️️
Б. Силва
80'
79'
Желтая карточка
Т. Бадила
77'
Замена
Ю. Хаджи
️️️️
А. Робич
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Р. Фалькао
72'
69'
Замена
Э. Кабако
️️️️
М. Кретьен Бассер
ГОЛ! 3:0!
К. Мбаппе
65'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
В. Жермен
64'
45'
Замена
В. Марчетти
️️️️
Д. Гидилей
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Фалькао
30'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
21
Тобиас Бадила
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
14
Лоик Пуе
ЦП
18
Диалло Гидилей
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
28
Жульен Кето
ПП
7
Антони Робич
ПП
22
Иссиар Диа
ЦФ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
14
Жоффри Куффа
ПП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
4-2-2-2
1
Субашич
23
Менди
21
Жемерсон
24
Раджи
19
Сидибе
6
Фабиньо
8
Бакайоко
20
Силва
18
Лемар
98
Жермен
9
Фалькао
3-5-2
16
Нди-Ассембе
20
Кретьен Бассер
2
Лангле
21
Бадила
7
Робич
14
Пуе
18
Гидилей
25
Педретти
28
Кето
12
Манданн
22
Диа
9
Фалькао
9
Каррийо
9
Каррийо
9
Фалькао
98
Жермен
10
Мбаппе
10
Мбаппе
98
Жермен
20
Силва
10
Жан
10
Жан
20
Силва
18
Гидилей
4
Марчетти
4
Марчетти
18
Гидилей
20
Кретьен Бассер
23
Кабако
23
Кабако
20
Кретьен Бассер
7
Робич
15
Хаджи
15
Хаджи
7
Робич
Остались в запасе
Монако
Нанси
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
27
Файто Мауасса
ЛЗ
32
Сергей Черник
ВР
14
Жоффри Куффа
ПП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Остались в запасе
27
Файто Мауасса
ЛЗ
32
Сергей Черник
ВР
14
Жоффри Куффа
ПП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Монако - Нанси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Луи II
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