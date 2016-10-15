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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - ПСЖ
Нанси - ПСЖ: обзор матча 15 октября 2016
Нанси
15.10.2016, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
55'
А. Диарра
13'
Л. Моура
18'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - ПСЖ
87'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Э. Кавани
84'
Желтая карточка
П. Кимпембе
Замена
К. Манданн
️️️️
Д. Гидилей
80'
Замена
Ю. Айт Беннассер
️️️️
Б. Педретти
80'
77'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Л. Моура
Желтая карточка
Ж. Куффа
70'
62'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Нани
Замена
И. Диа
️️️️
А. Кура
62'
ГОЛ! 1:2!
А. Диарра
Пас отдал
Б. Педретти
55'
18'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кавани
13'
ГОЛ! 0:1!
Л. Моура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
4
Моду Дианье
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
12
Алу Диарра
ЦП
18
Диалло Гидилей
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
14
Жоффри Куффа
ПП
23
Антони Кура
ЛФ
9
Морис Дале
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
17
Нани
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
28
Жульен Кето
ПП
22
Иссиар Диа
ЦФ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
10
Хесе
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-4-2
16
Нди-Ассембе
26
Муратори
4
Дианье
23
Кабако
20
Кретьен Бассер
12
Диарра
18
Гидилей
25
Педретти
14
Куффа
23
Кура
9
Дале
4-1-2-2-1
23
Ареоля
12
Менье
5
Маркиньос
3
Кимпембе
3
Силва
20
Крыховяк
8
Матюиди
6
Верратти
7
Моура
17
Нани
10
Кавани
25
Педретти
15
Айт Беннассер
15
Айт Беннассер
25
Педретти
23
Кура
22
Диа
22
Диа
23
Кура
18
Гидилей
12
Манданн
12
Манданн
18
Гидилей
17
Нани
12
Рабьо
12
Рабьо
17
Нани
7
Моура
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
7
Моура
10
Кавани
97
Огустен
97
Огустен
10
Кавани
Остались в запасе
Нанси
ПСЖ
4
Венсан Марчетти
ОП
27
Файто Мауасса
ЛЗ
32
Сергей Черник
ВР
28
Жульен Кето
ПП
Главный тренер
Пабло Корреа
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
1
Кевин Трапп
ВР
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
4
Венсан Марчетти
ОП
27
Файто Мауасса
ЛЗ
32
Сергей Черник
ВР
28
Жульен Кето
ПП
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
1
Кевин Трапп
ВР
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Нанси - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Марсель Пико
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