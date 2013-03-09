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    Игорь Озаркив - статистика

    #43 | Полузащитник
    Имя Игорь
    Отчество Игоревич
    Фамилия Озаркив
    Команда Александрия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 января 1992 (31 год)
    Рост 176
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карпаты 21 1 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2013 1' -90' Карпаты (Львов) 1:1 Металлист (Харьков)
    90'
    18.05.2013 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 3:2 Карпаты (Львов)
    12.05.2013 1' -90' Карпаты (Львов) 2:4 Днепр (Днепр)
    28.04.2013 1' -90' Карпаты (Львов) 2:0 Заря (Луганск)
    32'
    22.04.2013 1' -34' Арсенал (Киев) 4:1 Карпаты (Львов)
    7'
    13.04.2013 1' -90' Карпаты (Львов) 0:1 Динамо (Киев)
    07.04.2013 1' -90' Металлург (Донецк) 4:0 Карпаты (Львов)
    30.03.2013 46' -90' Карпаты (Львов) 1:2 Шахтер (Донецк)
    90'
    15.03.2013 Был в запасе Металлург (Запорожье) 1:1 Карпаты (Львов)
    09.03.2013 1' -90' Карпаты (Львов) 1:2 Черноморец (Одесса)
    03.03.2013 Был в запасе Таврия (Симферополь) 0:2 Карпаты (Львов)
    01.12.2012 78' -90' Карпаты (Львов) 2:0 Ворскла (Полтава)
    25.11.2012 61' -90' Мариуполь (Мариуполь) 2:0 Карпаты (Львов)
    18.11.2012 Был в запасе Карпаты (Львов) 2:0 Волынь (Луцк)
    11.11.2012 Был в запасе Металлист (Харьков) 2:1 Карпаты (Львов)
    18'
    04.11.2012 83' -90' Карпаты (Львов) 6:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    28.10.2012 Был в запасе Днепр (Днепр) 2:0 Карпаты (Львов)
    21.10.2012 1' -90' Карпаты (Львов) 1:1 Говерла (Ужгород)
    06.10.2012 1' -90' Заря (Луганск) 2:1 Карпаты (Львов)
    30.09.2012 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:1 Арсенал (Киев)
    14.09.2012 1' -90' Динамо (Киев) 3:1 Карпаты (Львов)
    01.09.2012 1' -90' Карпаты (Львов) 0:1 Металлург (Донецк)
    26.08.2012 1' -90' Шахтер (Донецк) 3:0 Карпаты (Львов)
    19.08.2012 1' -90' Карпаты (Львов) 2:1 Металлург (Запорожье)
    11.08.2012 57' -90' Черноморец (Одесса) 1:1 Карпаты (Львов)
    04.08.2012 Был в запасе Карпаты (Львов) 2:0 Таврия (Симферополь)
    28.07.2012 Был в запасе Ворскла (Полтава) 3:1 Карпаты (Львов)
    21.07.2012 1' -83' Карпаты (Львов) 1:5 Мариуполь (Мариуполь)
    13.07.2012 1' -90' Волынь (Луцк) 1:1 Карпаты (Львов)
    2'
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