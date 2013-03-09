Игорь Озаркив - статистика
#43 | Полузащитник
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Озаркив
|Команда
|Александрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 января 1992 (31 год)
|Рост
|176
|Вес
|69
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Озаркив
|Команда
|Александрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 января 1992 (31 год)
|Рост
|176
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпаты
|21
|1
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2013
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Металлист (Харьков)
|90'
|18.05.2013
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:2
|Карпаты (Львов)
|12.05.2013
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|2:4
|Днепр (Днепр)
|28.04.2013
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|2:0
|Заря (Луганск)
|32'
|22.04.2013
|1' -34'
|Арсенал (Киев)
|4:1
|Карпаты (Львов)
|7'
|13.04.2013
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|0:1
|Динамо (Киев)
|07.04.2013
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|4:0
|Карпаты (Львов)
|30.03.2013
|46' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:2
|Шахтер (Донецк)
|90'
|15.03.2013
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|09.03.2013
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:2
|Черноморец (Одесса)
|03.03.2013
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|0:2
|Карпаты (Львов)
|01.12.2012
|78' -90'
|Карпаты (Львов)
|2:0
|Ворскла (Полтава)
|25.11.2012
|61' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:0
|Карпаты (Львов)
|18.11.2012
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|2:0
|Волынь (Луцк)
|11.11.2012
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|2:1
|Карпаты (Львов)
|18'
|04.11.2012
|83' -90'
|Карпаты (Львов)
|6:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|28.10.2012
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|2:0
|Карпаты (Львов)
|21.10.2012
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|06.10.2012
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Карпаты (Львов)
|30.09.2012
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Арсенал (Киев)
|14.09.2012
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:1
|Карпаты (Львов)
|01.09.2012
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|0:1
|Металлург (Донецк)
|26.08.2012
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Карпаты (Львов)
|19.08.2012
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|2:1
|Металлург (Запорожье)
|11.08.2012
|57' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|04.08.2012
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|2:0
|Таврия (Симферополь)
|28.07.2012
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|3:1
|Карпаты (Львов)
|21.07.2012
|1' -83'
|Карпаты (Львов)
|1:5
|Мариуполь (Мариуполь)
|13.07.2012
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|2'